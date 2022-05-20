انت الان تتابع تفاصيل خبر كارثة في المعادي.. الكاميرات ترصد عامل دليفري بـ "ماكدونالدز" يضع مخدر في الوجبات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /698896/كارثة-في-المعادي-الكاميرات-ترصد-عامل-دليفري-بـ-ماكدونالدز-يضع-مخدر-في-الوجبات

دشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هشاتاج لمقاطعة ماكدونالز، وذلك بعد أن رصدت بعض كاميرات المراقبة، بالمعادي، عامل ديلفري يقوم بأعمال سرقة ووضع مخدرات في مشروبات البيبسي.

دوت الخليج

كاميرا المراقبة فضحت العامل، حيث رصدت تحرك عامل الديلفري بـ ماكدونالز أمامها بكثرة، فأرسلت إنذارًا، ولولا تدخل الكاميرا، كان من المتوقع أن تحدث كارثة.

الواقعة تعود إلى أسبوع مضى، عندما قام أحد سكان المعادي بإبلاغ إدارة ماكدونالز، لكن لم يكن هناك أي رد فعل من قبلها، مبدية نوعًا كبيرًا من الاستهتار، واقتصروا على قولهم إنهم قاموا بفصل العامل.

وعبر سكان المعادي عن غصبهم م ن تصرف ماكدونالز غير المسؤول، والذي يفتح الفرصة أمام العامل للعمل في أماكن أخرى، ليكرر نفس الجرائم التي قام بها.

كارثة في المعادي

وحكى أحد سكان المعادي تفاصيل الواقعة على إحدى مجموعات فيس بوك، قائلًا: "ده ماكدونالدز اللي بنامن أطفالنا انهم ياكلوا منه بيبعت ديلفري يسرق ويحط مخدر في بيبسي مشين وجايب معاه واحد تاني بيشوراه باين في فيديوهات ولولا كاميرا فضلت تبعت انذار علي موبيل انه في حد بيتحرك كتير قدامها فضحته كانت حصلت كارثة موضوع داخل في أسبوع".

وتابع: "بلغنا ادارة ماك مفيش اي رد فعل منهم ابدا ومنتهي الاستهتار كله اللي اتقال احنا فصلنا عامل ده نستني بقي يشتغل في اي مطعم تاني ويكمل بيعملوا والله اعلم فصلوه ولا لا مفيش اي اهتمام وكان عادي اننا نتسرق لما نطلب أورد منهم ونسكت".

ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الهاشتاجات، منها:

قاطعو ماك عشان محدش يتأذى قاطعو ماك عشان مفيش اي خوف منهم علي ناس قاطعو ماك عشان بيساعدو حرامي انه يهرب ومتاخدوش اي موقف ضده