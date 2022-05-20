لينك تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر 2022 برقم الموبايل

تحديث بطاقة التموين، تصدر عمليات البحث من قبل ملايين من المواطنين في مختلف المحافظات المصرية البحث عن طريقة تحديث بطاقة التموين، وذلك بعد أن صدر لعدد كبير من المواطنين طلب لتحديث البيانات على بون الخبز اثناء استخدام بطاقة التموين، ويعتبر ذلك في في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية، وقد أصبحت خدمة تحديث بطاقة التموين إلكترونيًا من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، ليكون هذا واحدًا ضمن الاجراءات الاحترازية التي تهدف إلى التسهيل على المواطنين لتجنب التكدس في مكاتب التموين، والجدير بالذكر أنه يمكن لجميع المواطنين الذي طُلب منهم تحديث بيانات البطاقة التموينية أن يقوموا بتحديث البيانات الخاصة بهم عن طريق متابعة الخطوات التالية.

تحديث بطاقة التموين

منذ بداية شهر مايو 2022 وقد صدرت رسالة لعدد كبير من المواطنين المصريين على بون العيش الخاص بالبطاقة التموينية انه يجب تحديث بطاقة التموين عن طريق الدخول إلى رابط موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك لتسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالمواطن، على أن يكون رقم الهاتف المحمول مُسجل بـ اسم صاحب البطاقة التموينية “رب الاسرة”، اما عن المواطنين التي لم تصدر لهم تلك الرسالة على بون الخبز فإن رقم الهاتف الخاص بهم مُسجل بالفعل ولا يتطلب التحديث مرة اخرى، والجدير بالذكر انه يجب ان يقوم كافة المواطنين بتحديث البيانات المطلوبة منهم قبل منتصف شهر يونيو 2022 القادم حسب ما قد تم الإعلان عنه من قبل المسؤولين.

خطوات تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين قم بالدخول إلى الرابط التالي والخاص بموقع “دعم مصر“.

بعد الدخول إلى الموقع ستظهر أمامك العديد من الخدمات التي توفرها وزارة التموين داخل الموقع، قم بالنقر على أيقونة “تحديث بطاقة التموين” ضمن تلك الخدمات.

ستظهر أمامك العديد من الخانات الفارغة، قم بملئها بالبيانات المطلوبة منك مثل رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لصاحب البطاقة وغيرها من البيانات.

بعد اكمال كافة البيانات المطلوبة منك اضغط على تسجيل، وهكذا تكون قد سجلت وحدثت البيانات المطلوبة منك.

بعد مراجعة البيانات التي قمت بتسجيلها سيتم حذف الرسالة من البون الخاص بالخبز.

الجدير بالذكر أن الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية يبحثون عن طريقة تحديث بطاقة التموين وربطها برقم تليفون يخص صاحب بطاقة التموين وذلك من أجل إتمام تفعيل بطاقة التموين لذا قام الكثير من المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية بشراء أرقام مربوطه باسمهم حتى يتمكنوا من إتمام عملية تحديث بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر 2022.