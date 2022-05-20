الإفتاء: بعض المشاكل الزوجية تكون بسبب التدخل العائلى فى شئون الزوجين

جدة - نرمين السيد - وأضافت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، أنه فى بعض الأحيان تنجم المشاكل الزوجية بسبب التدخل العائلى فى شئون الزوجين، أو بسبب سوء الإرشاد العائلى لهما.

وتابعت: "كأن تستشير الزوجة أمها فى مشاكلها الزوجية، أو يستشير الزوج والدته، فيشيران عليهما من خلال تجاربهما الشخصية، وهى ليست ناجحة بالضرورة، فينعكس ذلك بالتأكيد على حياة الزوجين".