الإفتاء: بعض المشاكل الزوجية تكون بسبب التدخل العائلى فى شئون الزوجين

جدة - نرمين السيد - وأضافت الدار، عبر صفحتها بفيس بوك، أنه فى بعض الأحيان تنجم المشاكل الزوجية بسبب التدخل العائلى فى شئون الزوجين، أو بسبب سوء الإرشاد العائلى لهما.
وتابعت: "كأن تستشير الزوجة أمها فى مشاكلها الزوجية، أو يستشير الزوج والدته، فيشيران عليهما من خلال تجاربهما الشخصية، وهى ليست ناجحة بالضرورة، فينعكس ذلك بالتأكيد على حياة الزوجين".
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