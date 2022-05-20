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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /698893/عمرو-دياب-يطرح-أحدث-أعماله-الغنائية-اللي-يمشي-يمشي

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أغنية عمرو دياب الجديدة

وتعد أغنية “اللي يمشي يمشي”، كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع توما، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وجاءت كلماتها على النحو الأتي: “اللى يمشى يمشى، عينى على ناس أمِنتها، إتأذيت مِنها بعدها، نزلوا مِن نظرى، مش حاقول عُذرى، دول عالم عارفه نفسها، قلبى ولا طيبته نِفعته، واللى يوم سِكنُه موته، دُنيا بتعرى، ياما بتورى، كله على قد نيته، اللى يمشى يمشى زى بعضه، يبقى فضىّ سكة للى بعده، فى النداله ناس كتيرة عدوا ، دول ماشاء الله، حُب مِين ده كله منفعه، كله بقى عنده أقنعه، مين بقى برىء مين إدعىّ، مين حاتستثناه ؟، اللى حبونا مثلوا، واللى وعودونا كسلوا، يوفوا ب وعودهم، و الله يسعدهم، واللى له طريق يكمله، اللى ملىّ ايده مِننا، إفتكر نفسهُ حلمنا، فِهمهُ على قده، الغرور واخده، لِسه ماعرِفش طبعنا”

كلمات أغنية اللي يمشي يمشي

واختتم عمرو دياب أغينته قائلا: “اللى شاف نفسه وإفترىّ، واللى بيبيعنى فى الدرىّ، واللى مديت له، إيدى وصفيتله، طبعه هو المُشكلة، أرمى ورا ضهرى كُل ده، ايه اللى يجبرنى على كده، ياللا أشوف نفسي، حبة مِن نفسي، فى إختيار أحلى مِن كدة ؟”.

أولى أغنيات ألبوم الهضبة

وكان قد طرح الهضبة عمرو دياب أولى أعماله الغنائية بالتعاون مع تطبيق أنغامي والتي أتت بعنوان “هتدلع”، من كلمات محمد القاياتي ، ألحان محمد يحيى ، توزيع أحمد ابراهيم وكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، واستطاع الهضبة بعد ساعة من طرحها أن يستحوذ على تريند رقم 1 على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” .