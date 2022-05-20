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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /698891/الأهلي-يكلف-شركتين-وطنيتين-بسفر-جماهير-الأحمر-لحضور-النهائي-الإفريقي

بالتزامن مع إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب، والذي يخوضه الأهلي أمام الوداد يوم 30 مايو الجاري، قرر النادي الأهلي تفويض شركتي «لاكي تورز» و«ماستر ترافل» بجميع المهام والإجراءات الخاصة بسفر أعضاء وجماهير الأهلي لمساندة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مباراته المرتقبة مع الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال والمحدد لها ٣٠ مايو الجاري.

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وأكد النادي، بيان له، أن هاتين الشركتين هما المسئولتان عن كافة الأمور المتعلقة بالسفر، بما في ذلك الحصول على التأشيرات من السفارة المغربية وتذاكر السفر ووسائل الانتقال سواء في مصر أو المغرب، وخدمات الإقامة والإعاشة بالفنادق وما يصاحبها من إجراءات تأمين، وكذلك تخصيص منافذ للحجز للراغبين في السفر والإعلان عن أسعار الرحلات، سواء كانت لمدة يوم واحد أو عدة أيام.

وأعلن الأهلي أنه سوف تقوم الشركتان بالتنسيق مع السلطات المغربية بشأن التأشيرات لكل أنواع الرحلات ومستوياتها الاقتصادية، والعمل على توفيرها بأفضل الأسعار وفقًا لأعداد تذاكر المباراة، والتي طلب النادي الأهلي الحصول عليها من «كاف». وناشدت إدارة النادي الراغبين في السفر من أعضاء وجماهير الأهلي التواصل مع الشركتين المشار إليهما واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

جاء ذلك بعد اجتماعات مكثفة للجنة التي قام بتشكيلها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وضمت كلًا من: العامري فاروق نائب رئيس النادي - وخالد مرتجي أمين الصندوق – والدكتورسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي - وعمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم – ورضا صليب المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات، وتواصلت مع العديد من شركات السياحة واستقرت على ما تم الإشارة إليه.

كاف يعلن رسميا إقامه نهائي دوري الأبطال بالمغرب

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا عن اقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا على أرضية ميدان استاد مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية كازبلانكا. وكانت أنباء قد ترددت بشأن احتمالية نقل المباراة المقرر اقامتها بين الأهلي والوداد المغربي من ملعب مركب محمد الخامس إلى استاد مراكش.

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانًا رسميًا قال فيه إن مباراة نهائي بطولة الكونفدرالية ستقام يوم 20 مايو على ملعب استاد أكبابيو الدولي في نيجيريا.

وأضاف: ونهائي دوري أبطال إفريقيا سيقام في السابعة بتوقيت جرينتش (الثامنة بتوقيت مصر) من يوم الثلاثين من مايو على ملعب مركب محمد الخامس.