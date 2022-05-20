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القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /698890/العريس-اتأخر-ساعتين-والد-العروسة-جوزها-لأحد-أقاربها-من-المعازيم

العريس اتأخر ساعتين والد العروسة جوزها لاحد اقاربها من المعازيم.. تصرف غريب شهدتها الهند في مقاطعة بولدانا في ولاية ماهاشترا، حيث قام والد العروس بتزويج ابنته من أحد أقاربها، بسبب عدم حضور العريس في الموعد المحدد لإقامة الزفاف.

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وقد زوج الوالد ابنته من قريب له كان حاضرا ضمن المدعويين، بدلاً من العريس لأن العريس المخمور لم يصل إلى مكان الزفاف في الوقت المحدد، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "انديا توداي".

حفل الزفاف في كان من المقرر إقامته 22 أبريل في graقرية Malkapur Pan في منطقة Buldhana. وتم الانتهاء من جميع الاستعدادات لإقامة حفل الزفاف في الساعة 4 مساءً، وقد ظل العروس وعائلتها ينتظرون وصول العريس إلى المكان لكنه لم يصل حتى الساعة 8 مساءً، وورد على لسان الحضور أن العريس وأصدقائه كانوا يرقصون وهم في حالة سكر وتعاركوا أيضاً، وعندما وصل العريس إلى مكان الزفاف، رفض والد العروس رفضاً قاطعاً تزويجه ابنته.

العريس اتأخر ساعتين والد العروسة جوزها لأحد أقاربها من المعازيم

وحتى لا يضيع الفرصة على ابنته، ونظراً لأنه تم إجراء جميع الاستعدادات للزفاف، قام والد العروس بعد ذلك باستشارة أحد الأقارب الذي حضر حفل الزفاف وزوجه ابنته بعد ذلك.

من جانبه، قال والد العروس: "كان من المفترض أن يكون حفل الزفاف يوم 22 أبريل ، وكان العريس مشغولاً بالرقص، كان موعد الزفاف الساعة 4 مساءً لكنهم وصلوا إلى المكان الساعة 8 مساءً، لذلك زوجت ابنتي من أحد أقاربي".