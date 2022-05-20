انت الان تتابع تفاصيل خبر في ذكرى رحيل سمير غانم الأولى.. أوقعته دلال عبد العزيز في حبها رغما عنه وتزوج مرات عديدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 20 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /698889/في-ذكرى-رحيل-سمير-غانم-الأولى-أوقعته-دلال-عبد-العزيز-في-حبها-رغما-عنه-وتزوج-مرات-عديدة

تزامنا مع ذكرى ميلاده الأولى لابد أن نذكر قصة حب دلال عبد العزيز بالفنان سمير غانم التي بصم لها الوسط الفني بأنها من أروع قصص الحب على الإطلاق اذ تحولت من حب من طرف واحد من قبل الفتاة لحياة زوجية رائعة أنجبا فيها طفلتين رائعتين.

دوت الخليجيرصد في ذلك التقرير الذكرى الأولى لرحيل سمير غانم

ما لا يعلمه الكثير أن سمير غانم لديه 3 زيجات الأولى كانت من امرأة صومالية تعرّف عليها في إحدى الحفلات، ولم تستمر الزيجة سوى شهرين أو 3 تقريبا، وقال عنها: “"بنت حلال وست ظريفة وحبوبة وعيالها اتجوزوا دلوقتي ما شاء الله.. اتعرفنا على بعض في الحفلات وهي كانت مع الجمهور.. كانت مجنونة بحاجة اسمها سمير غانم".

الزيجة الثانية في حياة سمير غانم غير مقصوده

وكانت الزيجة الثانية لسمير غانم غير مقصوده، ففي إحدى السهرات تحدته إحدى الصديقات بأن يتزوجا، فقاما بالأمر على الفور، وقال عنها سمير غانم في تصريحات تليفزيونية: “واحدة تحدتها وقالت لها طب لو هو بيحبك يتجوزك كبرتها في دماغها وفي دماغي.. كنا أصحاب بس مش لدرجة الجواز.. فراحت مكلمة واحد صاحبها جاب المأذون وإحنا قاعدين كانت الساعة 3 ونص، وفضلنا أسبوع متجوزين”.

دلال عبد العزيز الزيجة الثالثة والأخيرة

أما عن الزيجة الثالثة والتي شكلت فارق كبير في حياة سمير غانم هي الفنانة دلال عبد العزيز، التي ظهرت في البداية كواحدة من معجبين الفنان، وسعت وراءه واستعانت بعدد من الوسط الفني ليقبل بالزواج بها، وكان هو من أشد المعجبين بشكلها ولكنه كان متخوفا من الزواج بها بسبب فارق السن، وبسبب انه كان يخاف خيانتها، مشيرا إلى أنها كانت تراقبه بسيارتها طوال الوقت.

وأشار سمير غانم بأن خان دلال عبد العزيز العديد من المرات ولكن عندما تأكد من شدة حبها له، لم يرغب في خيانتها بعد وأنجبا الثنائي ابنتين ليلقب سمير غانم بـ أبو البنات وهما دنيا وإيمي.

نهاية زواج سمير غانم ودلال عبد العزيز

وكانت نهاية قصة حب سمير غانم ودلال عبد العزيز مؤثرة للغاية، فلم تستحمل دلال عبد العزيز فراقة حتى في مماته فبعد وفاته بأقل من شهر رحلت الفنانة دلال عبد العزيز هي الأخرى، وكأنها تريد الذهاب لزوجها سريعا ولن تتحمل مفارقته.