موقع دعم مصر البطاقة التموينية لتسجيل رقم الموبايل من خلال رابط الموقع الرسمي tamwin.com.eg

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة التحديث عبر موقع دعم مصر البطاقة التموينية لتسجيل رقم المحمول بها، على أن يكون رقم المحمول باسم صاحب البطاقة التموينية، كما أن الوزارة لم تشترط ان يكون صاحب البطاقة التموينية بالتقديم بالتسجيل، وإنما يمكن لأي من المستفيدين تسجيل رقم الموبايل في التموين، وفي نفس السياق فقد عملت وزارة التموين على التسهيل على المواطنين من خلال استثناء كبار السن من الغير قادرين على الحركة، وأيضًا أسر السجناء من تحديث وتسجيل رقم المحمول على البطاقة التموينية، في السطور المقبلة نوضح كيفية تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر.

موقع دعم مصر البطاقة التموينية

لم يشترط تقديم مستندات ملكية خط الهاتف عند تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية ، ويتم تسجيل رقم الموبايل عبر موقع دعم مصر من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط موقع دعم مصر الإلكتروني الرسمي.

ثم يتم النقر على الخدمات التموينية.

ليتم بعدها تسجيل رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم، والموجود أسفل الرقم القومي بالبطاقة التموينية.

بعدها انقر على التالي لإدخال باقي البيانات وتحصل على رسالة على رقم الموبايل تقتضي بالتسجيل.

تسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد قامت بتوجيه رسائل إلى أصحاب البطاقات التموينية بضرورة تسجيل رقم المحمول على البطاقات التموينية الخاصة بهم، وأتاحت إمكانية تسجيل رقم الموبايل بثلاثة طرق، ألا وهي عبر التوجه إلى أقرب مكتب تموين للتسجيل برقم البطاقة التموينية ورقم المحمول باسم صاحب البطاقة التموينية، أو عبر موقع دعم مصر، ومن خلال بوابة مصر الرقمية، وقد أتاحت مؤخرًا وزارة التموين خدمة تسجيل رقم المحمول عبر البوابة مصر الرقمية للتسهيل على المواطنين.