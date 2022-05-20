نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حدث بطاقتك عبر رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل إلى بيانات بطاقة التموين 2022 في ثوان معدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة، إن موقع دعم مصر تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022 مستمر في استقبال طلبات تحديث بيانات بطاقة التموين برقم التليفون للمواطنين بشكل مجاني على مدار اليوم بدون دفع أي رسوم، للتسهيل على المواطنين وتحديث قاعدة بيانات منظومة دعم الخبز والمواد التموينية التي تجريها الوزارة بشكل دوري كل فترة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك بعد وصول رسالة للكثير من المواطنين عبر بون صرف الخبز بضرورة تسجيل الدخول إلى موقع دعم مصر من أجل تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022 خلال أسبوعين حتى لا يتم إيقاف البطاقة.

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022

وشدد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة، على الموطنين بإضافة رقم تليفون مسجل لدى إحد شركات الموبايل العاملة في مصر “اتصالات، المصرية للاتصالات وي، أورانج، فودافون” وأن يكون الرقم ، باسم رب الأسرة نفسه وليس لأي فرد في الأسرة.

وقررت الوزارة مد مهلة التسجيل يوم 30 يونيو المقبل، لتحديث البيانات، بعد أن كان أخر موعد يوم 25 مايو الجاري، موضحة أنه يمكن تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022 من خلال التوجه إلى مكتب التموين التابع لصاحب البطاقة، أو من خلال تسجيل الدخول إلى موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية للخدمات التموينية.

وفعلت وزارة التموين اليوم الثلاثاء رابط موقع دعم مصر لجميع المواطنين من أجل تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022 إلكترونيا بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى مقر مكاتب التموين.

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين

ويمكن تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022 إلى بيانات بطاقة التموين من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولا: تسجيل الدخول إلى رابط موقع دعم مصر عبر .tamwin.com.eg.

ثانيًا: الضغط على اختيار الخدمات التموينية للمواطنين.

ثالثا: اختيار كلمة تفعيل البطاقة وتسجيل رقم الهاتف.

رابعًا: الضغط على كلمة إرسال الرقم السري.

خامسًا: تسجيل الرقم السري في المكان المحدد قبل انتهاء المهلة المحددة.

سادسًا: إدخال رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقمًا في الخطوة التالية.

سابعًا: تسجيل المواطن باقي البيانات المطلوبة.

أخيرًا سيتم استلام رسالة على رقم الموبايل الذي تم تسجيله.

واستثنى وزير التموين والتجارة الداخلية، كبار السن غير القادرين على الحركة بسهولة، وأصحاب البطاقات التموينية المسجونين من ضرورة تسجيل رقم الهاتف مسجل باسم صاحب البطاقة سواء في مكاتب التموين أو موقع دعم مصر، بشرط أن يكون لديهم ما يثبت كبر السن أو سجن رب الأسرة.

كما قرر الوزير مد مهلة تحديث بيانات بطاقات التموين للمواطنين شهرا إضافية على أن تنتهي المهلة يوم 30 يونيو المقبل.