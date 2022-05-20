مايا مرسى: مصر تخصص يوما للمرأة فى مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركتها فى الجلسة الأخيرة، بعنوان "التقييم والتطلع إلى الأمام"، من فعاليات اليوم الثانى من القمة العالمية للنوع الاجتماعى لعام 2022 لبنوك التنمية متعددة الأطراف، التى ينظمها كل من بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الإسلامى للتنمية تحت رعاية المجلس القومى للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولى، وذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئه المصرية.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أنه سيتم إجراء حوار وطنى والتركيز على المرأة والبيئة وتغير المناخ، مضيفة أن الحفاظ على الزخم وتحديد تجارب النساء ووجهات نظرهن حول هذه القضية العالمية يمهدان الطريق أيضا ليوم المرأة فى COP27.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى التزام الحكومة المصرية بمواصلة جهودها الحثيثة للتصدى لتغير المناخ إلى جانب تمكين المرأة المصرية فى مختلف المجالات.

وحذرت من أن تغير المناخ والتدهور البيئى يؤثران فى الأمن الغذائى والأراضى الزراعية، ويحدان من الوصول إلى الغذاء النظيف والمياه والهواء.

وشددت على أن تغير المناخ ليست قضية محايدة، فيما يتعلق بالمرأة والمساواة بين الجنسين، لكن مع وجود مثل هذه التحديات تأتى الفرص، فالعالم يعمل على التكيف وتخفيف آثار تغير المناخ؛ حيث يتم إنشاء خدمات وفرص عمل وأنماط حياة جديدة.

وأوضحت أن الاهتمام بالتغير البيئى والمناخى يستوجب بتمكين المرأة والفتاة، منوهة إلى أنه بسبب أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين والعقبات التى تحول دون تحقيق تمكين المرأة، تعانى النساء والفتيات من آثار تغير المناخ بشكل مختلف.

وفى هذا الصدد، قالت إن الدلائل تشير إلى أن قدرة النساء على الوصول إلى أنواع مختلفة من الموارد والتحكم فيها محدودة (بما فى ذلك التعليم)؛ مما يحد فى المقابل من وصولهن إلى المعرفة الأساسية حول أساليب التكيف مع تغير المناخ والحلول الذكية والخدمات التى تؤثر فى نوعية حياتهن، ويحد هذا أيضا من فرص المرأة فى التحول البيئى العادل و"الاقتصاد الأخضر"، كما يؤثر تغير المناخ فى وصول السيدات والفتيات المعنفات إلى الخدمات.

كما تطرقت الدكتورة مايا مرسى إلى العواقب الصحية، سواء البدنية أو النفسية المتباينة، التى تواجهها النساء بسبب التدهور البيئى؛ نظرا لأن الوصول إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية يتأثر بسبب تغير المناخ والتدهور البيئى.

ونوهت إلى أن فئات معينة من النساء تواجه صعوبات متعددة لتغير المناخ (على سبيل المثال النساء ذوات الإعاقة، والنساء الريفيات، والنساء اللائى يعشن فى المناطق الجغرافية المتأثرة مثل المناطق الساحلية، والنساء العاملات فى مصايد الأسماك، والقطاعات الأخرى).

وفيما يتعلق بالمناخ، أعربت رئيسة "قومى المرأة" عن الاعتقاد بأن النساء قادرات على صنع فارق، وأنهن مفتاح لسياسات بيئية سليمة، وعامل أساسى للتغير، ومحفزات، ومسرعات لأجندة تغير المناخ؛ وذلك يرجع لأنهن يدرن موارد الأسرة ويؤثرن فى العادات الاستهلاكية لجميع أفراد الأسرة، كما يؤدى دورهن وعملهن فى الرعاية إلى تشكيل عادات استهلاك الأجيال القادمة واعتماد أنماط حياة صديقة للبيئة.

وتابعت: "مع الوعى الكافى وتسهيل وصولهن إلى المعلومات والتمويل المناسب، فإن النساء لديهن استعداد أكبر لتبنى أنماط حياة ذكية وخضراء، بالإضافة إلى أن دور المرأة فى القيادة وتعزيز صنع وتنفيذ السياسات المراعية لاحتياجات المرأة يجعل السياسات فعالة وكافية".

وأوضحت أن مصر تعد من أكثر الدول تضررا من آثار تغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية فى وجودها.

ووفقا للإحصاءات، تمثل مصر 0.6% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى العالمية".

وأكدت أن الدستور المصرى نص على أن "لكل فرد الحق فى العيش فى بيئة صحية، وحمايتها واجب وطنى، والدولة ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها، والاستخدام الرشيد لمواردها الطبيعية".

وأشارت إلى إنشاء مصر مجلسها القومى للتغير المناخى برئاسة رئيس الوزراء، الذى يضم مجلس الوزراء المصرى ووزارة البيئة التى ترأسها امرأة، وإطلاق مصر رؤيتها لعام 2030، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 على هامش قمة المناخ السابقة COP26.

وخلال فعاليات الجلسة، وجهت دعوة لجميع المشاركين لمناقشة إنجازات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأعضاء فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومساهمات بنوك التنمية متعددة الأطراف فى تعزيز المساواة والقدرة على الصمود تجاه التغير المناخى. كما ناقش المشاركون سبل المضى قدما نحو مؤتمر الأطراف السابع والعشرين فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).