محافظ شمال سيناء: تخصيص 450 مشروعا ضمن برنامج «فرصة»

وأشار المحافظ فى تصريح صحفى، اليوم الخميس، إلى انطلاق قوافل التمكين الاقتصادى إلى المحافظة، لتمكين المستفيدين من الدعم النقدى "تكافل – كرامة – ضمان" والانتقال من العوز والحاجة إلى الاعتماد على الذات.
ولفت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى خصصت للمحافظة 450 مشروعا بواقع 150 مشروعا للعريش، و200 مشروع لبئر العبد، و100 مشروع للشيخ زويد وهى عبارة عن منحة لا ترد لمشروعات ماعز شامى خليط ، والمشروع بتكلفة عشرة آلاف جنيه، موضحا أن وزيرة التضامن الاجتماعى وجهت بتشكيل لجنة لتلقى التظلمات برئاسة مدير المديرية.
وأصدر المحافظ، قرارا بتشكيل لجنة لترشيح المستفيدين من المشروع برئاسة رؤساء المراكز والقرى وعضوية ممثل عن مديريات التضامن الاجتماعى والزراعة والطب البيطرى وشيخ حكومى؛ تماشيا مع السياسة القويمة للدولة المصرية فى تحقيق الشفافية والنزاهة، ومن أجل وصول الدعم لمستحقيه.
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