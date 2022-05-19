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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /698887/رائد-في-عالم-الموسيقى-وفاة-الموسيقار-اليوناني-فانجيليس

رحل عن عالمنا اليوم الموسيقار اليوناني فانجيليس عن عمر يناهز الـ 79 عاما، دون الكشف عن تفاصيل وفاة أو تفاصيل خاصة بموعد تشييع جثمانه وعزاءه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير وفاة الموسيقار اليوناني فانجليس

وحرص رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على نعي رائد الموسيقى فانجليس، فكتب: “بدأ مشواره الطويل مع (عربات النار)، من هذا المنطلق سيرسل لنا دائماً ألحانه”.

معلومات عن فانجيلس

جدير بالذكر أنه ولد فانجيليس في ضاحية أغريا من مدينة فولوس في شمال اليونان.حيث قدم في السادسة من عمره، أولى حفلاته العامة عازفا على البيانو مقطوعة من تأليفه وكان ذلك حدثا غير مألوفا لطفل صغير لم يحصل على تدريب موسيقي منهجي.

الوسط الفني يفجع لوفاة القامات

وكان قد رحل عن عالمنا مساء يوم الأربعاء المخرج المسرحي الكبير عبدالرحمن الشافعي، بعد تدهور حالته الصحية، وأعلن نبأ الوفاة نجل عبد الرحمن الشافعي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم.انتقل الى رحمه الله والدي الغالي عبد الرحمن الشافعي، تقام الجنازة غدا ظهرا من مسجد الحصري بمدينة ٦ اكتوبر، نرجو له الدعاء بالرحمة والمغفرة".

ورحل عن عالمنا في بداية 2022 عدد من النجوم أخرهم الفنان أحمد حلاوى الذي وافته المنية بعد صراع مع مرض كورونا، وتوفى أيضا الفنان عهدي صادق عن عمر يناهز 71 عامًا، وكان قد توفى الفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك بعد أن كتب المخرج خالد الحجر، منذ أيام عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقا صورة زكي فطين عبد الوهاب: «يا رب، يا رب، اشفي وخفف الآلام عن صديقي، صديق العمر الجميل وصديقنا الحبيب الجميل، زكي فطين عبد الوهاب، ادعوا له، ربنا يخفف عنه آلامه ويشفيه من هذا المرض اللعين، آمين يا رب المعجزات».