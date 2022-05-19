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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /698883/الفنان-الكويتية-روان-بن-حسين-من-أمام-الأهرامات-بطمنكم-أبو-الهول-كويس-وبيسلم-عليكم

شاركت الفنانة الكويتية روان بن حسين مجموعة صور لها أثناء زيارتها لمصر وبالتحديد الأهرامات وأبو الهول، معربة عن سعادتها بزياة أم الدنيا مصر كما وصفتها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة روان بن حسن للجمهور

نشرت روان بن حسين صورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وهي أمام أبو الهول، وعلقت عليها مازحه مستغلة تريند أبو الهول الأخير “أبو الهول نائم”، وعلقت عليها: “عاملين ايه؟ حابه اطمنكو أبو الهول كويّس وبيسلّم عليكو”.

وأضافت: “سعيده جداً بوجودي في مصر ام الدنيا”

نجوم الفن يسخرون من تريند أبو الهول

حدير بالذكر أنه تفاعل عدد كبير من نجوم الفن على تريند أبو الهول، الذي انتشرت صور له وهو نائم، واصبح حديث السوشيال ميديا وانتشرت العديد من الأقاويل حول ذلك، منها التي قالت بأنها لعنة ستصيب الشعب المصري ومنها التي قالت أن غضب الإله حورس، وتفاعل نجوم الفن بالسخرية من تلك الصور.

فنشر الفنان محمد هنيدي صورة لأبو الهول وهو نائم، وقارنه بصورة له من فيلم يا أنا ياخالتي، وهو مغلق عينيه، قائلًا: أبو الهول الآن،كما علق أيضا الفنان باسم سمره، على واقعة صورة أبو الهول الذي ظهر فيها نائم، قائلًا: “أنت نمت يا زميلي لا أصحا انت جاي تنام دلوقتي!”، وتفاعل الجمهور معه كما تابعوا السخرية من أبو الهول النائم في تعليقات أخرى، و شارك الفنان خالد الصاوي، فيديو لـ أبو الهول يتحدث بصوته، قائلًا: أنا نايم تصحوني ليه طب ما أنا نايم.. ونشر أيضا صورة لأبو الهول وعلق عليها: إيه يا دنيا.

أحمد حلمي يسخر من أبو الهول

وكان قد نشر الفنان أحمد حلمي مقطع فيديو لأبو الهول مع أغنيته الشهيرة "الحركة دي” الخاصة بفيلمه الجديد “واحد تاني” وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وظهر أبو الهول في الفيديو يتحرك وكأنه يغني أغنية أحمد حلمي الجديدة، وعلق عليه قائلًا: “حتى بص الحركة دي”، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.