انت الان تتابع تفاصيل خبر غدا.. أحمد عبد العزيز ضيف برنامج "بالخط العريض" لـ إيمان أبو طالب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /698878/غدا-أحمد-عبد-العزيز-ضيف-برنامج-بالخط-العريض-لـ-إيمان-أبو-طالب

يحل الفنان القدير أحمد عبد العزيز ضيفا على برنامج “بالخط العريض” الذي تقدمه الإعلامية ايمان أبو طالب على قناة الحياة، وذلك في مساء غدا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحمد عبد العزيز في برنامج بالخط العريض

يتحدث أحمد عبد العزيز خلال برنامج بالخط العريض عن تفاصيل مشاركته في مسلسل المداح 2، بدوره البارز والمحوري فضلا عن كواليس تعاونه مع الفنان حمادة هلال وأجواء العمل التي جمعته بسهر الصايغ وغيرها من الأحداث التي من المقرر أن يكشفها للمرة الأولى.

كما يتحدث أيضا عن غيابه عن الساحة الفنية لفترة وقلة أعماله ولماذا قبل هذا الدور في المداح 2 رغم المخاطرة الكبيرة بسبب انسحاب بطلة العمل نسرين طافش واستبدالها بأخرى.

مسلسل المداح

هذا ويضم مسلسل «المداح 2 – أسطورة الوادي» في بطولته بجانب الفنان حمادة هلال كلا من أحمد عبدالعزيز، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، حنان سليمان، ولاء الشريف، حنان سليمان، كمال أبورية، عفاف رشاد، هلا السعيد، بجانب ظهور الفنان الكبير أحمد بدير كضيف شرف.

والمسلسل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وفيما يخص برنامج أسرار النجوم فيعرض الخميس من كل أسبوع الساعة 8 مساءً.

أبطال مسلسل "المداح" يتحدثون عن كواليس العمل

هذا وحل أبطال مسلسل “المداح 2” ضيوف على برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة mbc مصر، وتحدثوا خلال البرنامج عن كواليس العمل وسبب خوضهم تلك التجربة، فقال الفنان حمادة هلال كاشفا عن رغبته في عمل المداح منذ سنوات، فقال: “كان نفسي أعمل المداح من 6 سنين من وقت ولي العهد ولكن مكنش بيحصل نصيب”.

وتابعت سهر الصايغ كاشفة عن سبب قبولها بالدور: “حبيت الدور بسبب الاختلاف، ودور الشيطان والجن اتعمل قبل كدة لكن فكرة ان الست جن كان مختلف وكان عندي تجربة من كفر دلهاب، ومخوفتش من الجن ولكن خوفت من الجمهور”، واستكملت: “في ناس حقيقة بتوسوس لناس تانية وشياطين الانس كتير”.

أما عن الفنانة هبة مجدي فقالت: “البداية بتبقى بالورق، لقيت نفسي بعد الحلقة الأولى بجري على الحلقات اللي بعد كدة، ومضيت على طول من غير ما أفكر”، مضيفة: “الجن مجود في كل حتة بنقابل الصديق اللي بيأذي صديقه والحبيبة اللي ممكن تعمل عمل لحبيبها رغم انها بتحبه”.