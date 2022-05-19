انت الان تتابع تفاصيل خبر عميلة Orange أورنج تشكو: "أسوأ شبكة فى مصر" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - اشتكيت عميلة أورنج والخدمات المقدمة وضعف شبكة أورنج orange على مدار الساعة، ويرصد دوت الخليج شكاوي عملاء أورنج عن مختلف الخدمات واحتياجاتهم من خدمة العملاء.

شكاوي عملاء أورنج

قالت عميلة أورنج عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، : "للأسف الشديد .. أورنج أًصبحت سيئة جدًا . مش قادرة أصدق رجوعنا للخلف وندور على التليفون الارضى علشان نعمل مكالمة . مش قادرة أصدق إنى علشان اتكلم فى الموبايل لازم اطلع بره بيتي".

وأضافت : "مش بس اقعد فى حتة معينة !!! لأ اخرج من البيت تماما !!! و يمكن كمان من المنطقة اللى ساكنة فيها".

وتابعت :"هو ده طبيعى ؟؟ المشكلة مش النهاردة و لا امبارح، المشكلة بقي لها كذا سنة و خدمة العملاء مش بيعملوا حاجة".

وأختتمت "بعد سنين طويلة .. بفكر جديًا إنى اسيب أورنج .. كنت عميلة وفية لآخر وقت. بس الشركة من سىء لـ أسوأ "، مضيفة "أسوأ شبكة فى مصر بس الأغنية لطيفة وماشية مع الحدث".