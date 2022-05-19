انت الان تتابع تفاصيل خبر قتلتها والدتها بسبب الجنس.. أمن الدقهلية يكشف غموض العثور علي جثة طفلة 4 سنوات بأجا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /698873/قتلتها-والدتها-بسبب-الجنس-أمن-الدقهلية-يكشف-غموض-العثور-علي-جثة-طفلة-4-سنوات-بأجا

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية من كشف غموض العقور على طفلة ملقاه بجوار أحد المصارف الزراعية ليتبين ان وراء الواقعة عصابة لسرقة السيارات بالإكراه تتزعمها أم الضحية وقيامها بالتخلص من نجلتها بمعاونة صديقتها وزوجها وعشيقتة بعدما شاهدتهم خلال حفلات جنس جماعية وقيامها بتقليد بعض الحركات التي كانت تشاهدها وخشيتهم افتضاح امرهم فقرروا التخلص منها.

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‏‎وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بالعثور على جثة طفلة ملقاة بجوار أحد المصارف بزمام قرية تلبنت التابعة لدائرة المركز. ‏‎ انتقل ضباط وحدة مباحث مركز أجا لمكان البلاغ، وبالفحص الظاهري تبين أن الطفلة تبلغ حوالي 4 أعوام، وترتدي ملابسها كاملة، وبها بعض الإصابات.

تشكيل عصابي تخصص في سرقه السيارات

وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي بحنوب الدقهلية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا ليتبين أن المتهمين وراء مصرع الطفلة 4 أشخاص من بينهم "والدة الطفلة" ، وصديقتها وزوجها وعشيقته، فى مدينة الجيزة. ودلت التحريات أن المتهمين هم: الأم وتدعي "شيماء.ع” و صديقتها " هدي.ا “و زوجها ” محمد.ف"، و"كريمة.س" كونوا تشكيل عصابي تخصص في سرقه السيارات عن طريق تطبيقات الانترنت "اوبر ومثلها "، ويقومون بسحب قائدها وسرقه سيارتة ، وارتكابهم وقائع بسرقه سيارتان ماركة"النترا وتويوتا"التي قاموا بارتكاب واقعه قتل الطفله بها.

بتقنين الإجراءات جري ضبط المتهمين جميعًا خلال تواجدهم بمحافظة الجيزة، وبمواجهة المتهمة الاولي" الأم" ، أقرت بإرتباطها وصديقتها ابعلاقة جنسية بالمتهم "محمد" بعلم زوجته المتهمة الثانية" ورغبتها وكانوا يقومومون بعلاقات جماعيه "حفلات جنس"، وكانت تشاهدهم الطفلة