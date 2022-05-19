نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا تفعيل رابط موقع دعم مصر لإضافة رقم التليفون لبطاقة التموين| خطوات تحديث بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر ومصر الرقمية لخدمات التموين من الأمور التي تحظى باهتمام الملايين في مصر خلال الفترة الحالية بعد ظهور رسالة من وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين تطالبهم بضرورة تسجيل رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة أو أحد الأفراد المستنفيدين من الدعم التمويني إلى بيانات بطاقة التموين خلال أسبوعين حتى لا يتم إيقاف البطاقة التموينية لأي مواطن، ما جعلنا نرصد رابط موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية وخطوات تحديث بيانات بطاقة التموين برقم التليفون المحمول بكل سهولة وأخر موعد للتسجيل بعد مد المهلة 5 أسابيع إضافية من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم.

تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين 2022

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة، إن أخر موعد لتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم مصر أو في مكاتب التموين المنتشرة في جميع المحافظات تحدد يوم 25 مايو الجاري، قبل أن يتم مد المهلة إلى يوم الثلاثين من يوينو المقبل للتسهيل على المواطنين وتخفيف الزحام والتكدس والضغط على المواظفين العاملين في المكاتب التموينية.

وأوضح الوزير أنه يجب تسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين مسجلا باسم صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين بشرط أن يكون تسجيل الرقم او نقل ملكية الخط مر عليه ثلاثة أشهر، وأن تكون البطاقة نشطة وليست موقوفة.

رابط موقع مصر الرقمية لتسجيل رقم التليفون

وفعلت وزارة التموين والتجارة الداخلية رابط موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين خلال الفترة الحالية لتحديث قاعدة بيانات منظومة دعم الخبز والمواد التموينية من خلال رابط موقع مصر الرقمية.

في السياق ذاته فعلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين بالتعاون مع مركز نظم المعلومات بوزارة الإنتاج الحربي، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دون الجاجة للذهاب إلى مقر مكاتب التموين؛ للتسهيل على المواطنين وتخفيف حدة الزحام على العاملين في مكاتب التموين والمديريات المنتشرة في جميع المحافظات.

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين

ويمكن تسجيل رقم الموبايل إلى بيانات بطاقة التموين من خلال اتباع الخطوات التالية:-

ثانيًا: الضغط على اختيار الخدمات التموينية للمواطنين.

ثالثا: اختيار كلمة تفعيل البطاقة وتسجيل رقم الهاتف.

رابعًا: الضغط على كلمة إرسال الرقم السري.

خامسًا: تسجيل الرقم السري في المكان المحدد قبل انتهاء المهلة المحددة.

سادسًا: إدخال رقم بطاقة التموين المكون من 12 رقمًا في الخطوة التالية.

سابعًا: تسجيل المواطن باقي البيانات المطلوبة.

أخيرًا سيتم استلام رسالة على رقم الموبايل الذي تم تسجيله.

ووفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فإن البيانات اللازمة لإكمال عملية تحديث بيانات بطاقة التموين 2022. وذلك عبر موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية أو من خلال الذهاب إلى مكتب التموين التابع إليه المستفيد تتمثل في رقم بطاقة التموين ورقم تليفون مسجل باسم صاحب البطاقة بدون اثبات ملكيته لرقم الموبايل.