نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين لتحديث بيانات بطاقة التموين في نصف دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر خطوات تحديث بطاقة التموين برقم التليفون عبر موقع دعم مصر الرقمي التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية بعد تفعيل موقع دعم مصر لإضافة رقم الموبايل بالمجان بعد ظهور رسالة تحذيرية لأصحاب البطاقات التموينة عبر بونات صرف الخبز تطالبهم بضرورة تسجيل رقم محمول باسم صاحب البطاقة أو رب الأسرة إلى بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر بشرط أن يكون الرقم المصاف مسجلا في إحدى شركات المحمول العاملة في مصر وألا يكون قد تم نقل ملكيته قبل أقل من 3 أشهر على التحديث حتى لا يتم إيقاف البطاقة.

موقع دعم مصر التموين

وتصدر رابط موقع دعم مصر التموين لإضافة رقم التليفون لبطاقة التموين. وذلك لأصحاب البطاقات التموينية قائمة تريند جوجل في مصر على مدار الفترة الماضية لارتفاع أعداد المستفيدين من الدعم التمويني.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار وزاري جديد رقم 9 يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022. والذي يحدد الفئات المستثناة من شرط تحديث بطاقة التموين برقم التليفون المسجل باسم رب الأسرة أو صاحب البطاقة.

وأوضحت الوزارة أنه لا يشترط تسجيل أسر السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة رقم تليفون مسجل خلال الفترة الحالية. بشرط تقديم ما يثبت حالتهم سواء بسجن رب الأسرة أو عدم قدرته على الحركة لكبر سنه.

أخر موعد لتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية أخر موعد لتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم يوم الاثنين الموافق 30 يونيو المقبل.

وكانت الوزارة قد حددت مهلة أسبوعين لتحديث قاعدة بيانات منظومة دعم الخبز والتموين برقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة تجنبا لإيقاف البطاقة.

رابط دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل

وفعلت وزارة التموين رابط موقع دعم مصر الرقمي لتسجيل رقم الموبايل بالمجان بكل سهولة لجميع المواطنين.

وبعد تسجيل الدخول إلى رابط بوابة دعم مصر يتم اختيار تسجيل رقم المحمول.

وفي الخطوة التالية يتم تسجيل رقم البطاقة الذي يحتوي على 12 رقما.

أخر موعد لتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية أخر موعد لتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين عبر موقع دعم يوم الاثنين الموافق 30 يونيو المقبل.

وكانت الوزارة قد حددت مهلة أسبوعين لتحديث قاعدة بيانات منظومة دعم الخبز والتموين برقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة تجنبا لإيقاف البطاقة.