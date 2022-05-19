مائل للبرودة ليلا .. الأرصاد تكشف عن خريطة السحب بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد فى بيانها، اليوم الخميس، إن درجة الحرارة على القاهرة ستكون 27 درجة وعلى السواحل الشمالية 24 درجة وعلى جنوب الصعيد 35 درجة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.

كما تتكون السحب على مناطق واسعة من شمال البلاد، لتقلل من ساعات سطوع الشمس وتزيد من روعة الطقس.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الغربية، ومائل الحرارة على السواحل الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيدى، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فيكون معتدل إلى مضطرب ويرتفع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.