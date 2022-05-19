محافظ الإسكندرية: حصاد 25 ألفا و120 فدان قمح منذ بداية الموسم حتى أمس

جدة - نرمين السيد - وأضاف المحافظ فى بيان، اليوم الخميس، أن جميع المديريات المسؤولة عن عملية حصاد وتوريد القمح اتخذت التدابير لحصاد وتوريد القمح بشكل فعال؛ يضمن الحصول على أكبر كميات ممكنة من الأقماح هذا العام، لافتا إلى أنه تم التاكيد على إعداد تقرير مفصل بمؤشرات توريد القمح.

وأوضح أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة والرقابة على حركة تداول القمح، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين لضوابط التوريد.

من جهته، أشار مدير مديرية الزراعة المهندس طارق زكى إلى أن إجمالى ما جرى توريده من القمح بلغ 33 ألفا و444 طنا منذ بداية موسم الحصاد، مؤكدا أن المديرية أطلقت حملات منذ بداية موسم الحصاد لتوعية الفلاحين والمزارعين بكيفية إتباع أساليب الحصاد والتى توفر لهم الحماية والأمان، وكذلك الطرق السليمة التى تقلل من فرص حدوث فاقد فى المحصول.