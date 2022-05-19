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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /698874/تكدس-أمام-فروع-فودافون-لتسجيل-بطاقات-التموين-أعرف-التفاصيل-الصحيحة

شهدت فروع فودافون وغيرها من شركات الاتصالات حالة من الزحام، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تكدس أمام أحد فروع فودافون لتحديث بطاقة التموين، وينشر دوت الخليج كافة الإجراءات المطلوبة والتفاصيل الصحيحة للتحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم التليفون.

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