انت الان تتابع تفاصيل خبر توفيق عبد الحميد بعد أزمته المرضية: "مش عايز غير الصحة والستر" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /698867/توفيق-عبد-الحميد-بعد-أزمته-المرضية-مش-عايز-غير-الصحة-والستر

أعرب الفنان توفيق عبد الحميد عن ندمه لعدم انصاته لحديث والدته وأشقائه الثلاثة بأهمية الصحة في حياة الانسان، جاء ذلك بعد وعكته الصحية التي يمر بها في الفترة الأخيرة والتي ادتت إلى اعتزاله.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة توفيق عبد الحميد للجمهور

كتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى عبارة كانت امى الله يرحمها ترددها كثيرا ورغم ان شقيقاتى الثلاثة طبيبات لم أكن اهتم بعبارة امى ولا بنصائح شقيقاتى اعلم الان لماذا كان الكبار يرددون دائما مش عايز غير الصحة والستر خلوا بالكم من صحتكم وربنا ينعم عليكم جميعا بالصحة والستر”.

توفيق عبد الحميد للجمهور: “اهتمامكم ومحبتكم على دماغى من فوق بس صعب جدا ارد عليكم”

وفي منشور أخر، كتب توفيق عبد الحميد رسالة لجمهور قال فيها: “بشوف التعليقات واهتمامكم ومحبتكم على دماغى من فوق بس صعب جدا ارد على كل التعليقات خاصة انى انا اللى بكتب واتابع بنفسى يعنى معنديش ادمن وارفض ان يكون هناك وسيط بينى وبين احبائى”.

مرض توفيق عبد الحميد

وكان قد كتب توفيق عبد الحميد عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، كاشفا عن مرضه ومشيرا لأنه يحتاج للتدخل الجراحي: “ صباح الخير.. الأشعة الأخيرة على العمود الفقري تحتم ضرورة التدخل الجراحي، بس في أمل أن العلاج الطبيعي والمائي يحسن الحالة”.

وتابع: “بتابع مع المركز الطبي التابع للقوات المسلحة، وهم ناس في منتهى الكفاءة والمهنية والضمير، وربنا كريم وفي نفس الوقت أجهز مع صديقي المخرج الكبير ناصر عبد المنعم، لعمل مسرحي كبير على المسرح القومي، دعواتكم والله ربنا بييسر الحال، وبيكرمني بناس كتير ولاد حلال”.

هذا وعاد الفنان توفيق عبد الحميد للدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «يوتيرن» بعد غياب 12 عاماً، من خلال دور طبيب، حيث يقوم بدور والد ريهام حجاج، ويقدم الدور نموذجاً للعلاقة بين الأب وابنته، بجانب كل من الفنانة ريهام حجاج والفناننة صفاء الطوخي وعبير صبري، وعماد رشاد، ونورهان.