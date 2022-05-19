انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. إطلالة أنيقة لنجم مسلسل "لعبة الحبار" بمهرجان كان السينمائي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /698864/بالصور-إطلالة-أنيقة-لنجم-مسلسل-لعبة-الحبار-بمهرجان-كان-السينمائي

ظهر النجم الكوري لي جونج جاي الذي ذاع صيته في الوطن العربي من خلال مسلسله الشهير “لعبة الحبار” أو “Squid Game” بإطلالة أنيقة ومبهجة بعد عرض فيلمه الجديد "HUNT" بمهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إطلالة بطل مسلسل لعبة الحبار في مهرجان كان

ارتدى لي جونج جاي بدلة باللون الأوف وايت وتحتها قميص باللون الأبيض وجزمة بيضاءـ وظهر في جميع صورة ببهجة وسعادة بالغة بعدما عرض فيلما “هانت” ضمن فاعليات اليوم الثالث في المهرجان.

مهرجان كان السينمائي 2022

هذ وانطلقت فاعليات مهرجان كان السينمائي الدولي في النسخة الخامسة والسبعين والمقامة في الفترة من 17 إلى 28 مايو الجاري من يوم الثلاثاء الماضي ، وذلك بقصر المهرجان علي ساحل كان، بحضور نجوم الفن من أكثر من دولة.

رأس لجنة تحكيم مسابقة مهرجان كان الممثل وصانع الأفلام الفرنسي فينسينت ليندون، وضمت اللجنة كل من الممثلة الهندية الشهيرة ديبيكا بادكون، والمخرج الإيراني أصغر فرهادي، إلى جانب كل من الممثلة الإنجليزية ريبيكا هول، والممثلة السويدية نومي رابيس، وزميلتهما الإيطالية جاسمين ترينكا، المخرج الفرنسي لادج لي، والأمريكي جيف نيكولاس، والمخرج النرويجي خواكيم ترايير.

حفل افتتاح مهرجان كان

وقدمت النجمة فيرجيني إيفيرا حفل الافتتاح ومن المقرر أن تقدم حفل الختام بالمهرجان وعرض خلال فاعليات الحفل الافتتاحي لأول مرة فيلم الزومبي Z للمخرج ميشيل هازانافيسيوس، كما سيعرض فيلم Top Gun: Maverick بطولة النجم توم كروز، ومن إخراج جوزيف كوسينسكي.

وشهد حفل الافتتاح توافد العديد من النجمات بإطلالات براقة وربما غريبة على السجادة الحمراء، من بينها المغنية البريطانية تاليا ستورم التي ظهرت بإطلالة وصفت بالغريبة حيث كانت مرتدية فستان يتضمن ألوانا كثيرة وبه فيونكة على الخصر، وكذلك إطلالة الفنانة التركية مريم أوزرلي التي ظهرت مرتدية فستان بتصميم أشبه بالجناحات باللونين الأخضر والموف.