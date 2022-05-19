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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /698866/عميلة-بنك-الإسكندرية-تشكو-3-شهور-بتحايل-عليهم-يبعتولى-الفيزا-الجديدة

اشتكت عميلة بنك الإسكندرية من سوء التعامل معها، وتجاهل الخدمات التى تطلبها، قائلة :"بنك الاسكندرية، أسوأ بنك ممكن الواحد يتعامل معاه، من كام شهر الفيزا بتاعتى وقفت رغم إى كلمتهم قبل وقف الفيزا وقولتلهم ان الفيزا بتاعتى هتقف وعايزة اجددها، طمنونى أن قبل ما تنتهى هتكون الجديدة عندى".

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وتابعت : "أقسم بالله أكثر من 3 شهور بعدها لا عارفة اسحب مرتبى ولا اشترى حاجة، 3 شهور بتحايل عليهم فى أكثر من مكالمة ابعتولى الفيزا وكل اللى بيعملوه بيقدموا شكوى ويقولولى 3 أيام وهنرد عليكى ومحدش بيرد وروحت الفرع التابع ليا وقولتلهم قالولى روحى كلمى الكول سنتر انتى جاية ليه .. وكانت المعاملة فى منتهى السوء .. وبعدها طلبت الكول سنتر تانى وعلقت المكالمة اكتر من ساعتين .. وعلشان عملتلهم مشكلة استجابوا وبعتولى الفيزا أخيرا".

وتابعت :"اتكررت المشكلة .. بتاريخ 23_4 _2022 اشتريت حاجة بالفيزا وروحت رجعتها علشان فيها عيب بتاريخ 24_4 _2022 والمحل رجعهالى عن طريق الفيزا وقالى خلال 14 يوم الفلوس هترجع فى حسابك .. انتظرت لحد اليوم 14 الفلوس مارجعتش .. كلمت البنك قالى ارجعى للمحل .. رحت المحل قالى إيصال المرتجع معاكى بالقيمة والفلوس كدة متعلقة فى البنك .. كلمتهم قالولى اعملى شكوى .. عملت شكوى قالولى 3 أيام وهنرد عليكى .. كلمتهم فى اليوم 17 .. المعاملة سيئة حطونى على الانتظار لحد ما التليفون فصل .. وفى الاخر قالولى هنديكى اميل تبعتى عليه ايصال المرتجع .. عملت كدة وكلمتهم قالولى النهاردة الجمعة اجازة هنرد عليكى يوم الأحد".

وأختتمت :"طب يرضى مين الكلام ده .. يوم الأحد أنا هلغى كل التعاملات معاه .. أنا بس حبيت أحذر أي حد ناوى إنه يفتح حساب مع البنك العقيم ده مايفكرش أساسا .. ويا أما إدارة محترمة تمسكه يا أما يتقفل زى غيره".