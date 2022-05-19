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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /698863/الأزهر-يفتح-باب-التقدم-للعاملين-لأداء-فريضة-الحج--الرابط-والشروط

أعلن الأزهر الشريف، فتح باب التقدم لأداء فريضة الحج للعام الهجري الحالي 1443، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإعلان للعاملين بالأزهر، على أن يتوفر في المتقدم الشروط التالية:

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1. أن يكون على رأس العمال وقت السفر للحج.

2. ألا يقل السن عن 59 سنة في 1 يوليو 2022.

3. ألا يكون قد سبق له الحج.

4. أن يتمتع بحسن السير والسلوك والكفاءة في عمله، مع تميزه بحسن الخلق، وألا يكون قد وقع علي أي جزاء تأديبي، أو محالًا للمحكمة التأديبية.

5. أن يكون جواز سفره ساريًا لمدة سنة على الأقل.

ودعا الأزهر الشريف، الراغبين في أداء الفريضة، تسجيل بياناته على الرابط التالي

على جانب آخر، أعلنت شركة مصر للطيران عن فتح الباب أمام تلقى طلبات حجز تذاكر الحج للعام الحالى بدء من اليوم الخميس ، جاء ذلك في إطار استعدادات الشركة الوطنية لموسم الحج الحالي 1433 هجرية 2022 ميلادية.

وأعلنت مصرللطيران عن فتح باب تلقي طلبات حجز تذاكر الطيران لشركات السياحة والهيئات والجهات المختلفة، اعتباراً من اليوم وحتي موعد أقصاه الخميس القادم 26 مايو الجارى، على أن تتضمن الطلبات المقدمة من شركات السياحة إسم الشركة وأسماء الشركات المتضامنة معها وعدد التأشيرات لكل شركة .

وفيما يخص الطلبات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية يجب أن يرفق بالطلب صورة من خطاب التخصيص بعدد التأشيرات الممنوحة لهذه الجهات والهيئات من الدولة.

السياحة تقرر مد تسجيل أسماء الراغبين للتقدم لأداء الحج السياحي

على جانب آخر، قررت وزارة السياحة والآثار مد تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لأداء فريضة الحج السياحي من خلال الشركات السياحية حتى يوم الإثنين الموافق 23 مايو الجاري بدلاً من يوم الجمعة الموافق 20 مايو الجاري، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء فريضة الحج. وقد قامت الوزارة باستحداث خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الالكتروني لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحية بالوزارة (trans.hajj.gov.eg)، لتمكن هؤلاء المواطنين المتقدمين لأداء فريضة للحج السياحي من الاستعلام عن بيانات التسجيل الخاصة بهم والتأكد من قيام الشركة التي تقدموا إليها بتسجيل أسمائهم من عدمه، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمواطن لمعرفة حقوقه وإطلاعه علي بنود برنامج الحج المتفق عليه مع شركة السياحة ونوع البرنامج سواء اقتصادي أو خمس نجوم.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة أن هذه الخدمة سوف تمكن المواطن ولأول مرة من الاستعلام عن نتيجة القرعة الخاصة به بدلالة الرقم القومي له، وكذا التأكد من تفاصيل السكن سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة في حال فوزه بالقرعة الإلكترونية للحج السياحي.

وأضافت أن الشركات السياحية ستقوم بإدراج البيانات التفصيلية للبرامج الخاصة بها في مرحلة لاحقة لإجراء القرعة على الموقع الإلكتروني لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحية بالوزارة، مما يُمكن المواطن من التقدم بشكوى من خلاله حال عدم مطابقة البرنامج المنفذ مع التعاقد المبرم مع الحاج، كما ستقوم الوزارة بإدراج رقم الخط الساخن لها (19654) على ذات الموقع، لتقديم أية شكاوى خاصة بالحاج.