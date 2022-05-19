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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /698858/سينتيا-خليفة-ونيقولا-معوض-أبرز-حضور-الدورة-الـ-75-لـ-مهرجان-كان

شهد مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الجديدة الـ 75، حضور عدد من نجوم الفن الذين ذاع صيتهم في مصر، وشارك هؤلاء فرحتهم بانضمامهم للدورة الجديدة للمهرجان من خلال حسابتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سينتيا خليفة ونيقولا معوض في مهرجان كان

نشر نيقولا معوض فيديو عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهر به السجادة الحمراء في مهرجان كان وإطلالات نجوم الفن العالمي، معربا عن سعادته بإيموشنات سعادة.

سينتيا خليفة تكشف استعدادها لمهرجان كان

وشاركت سنيتيا خليفة مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها: “إنه لأمر مدهش كم اشتقت إلى فرنسا وأنت أكثر مجتمعي الفرنسي! يسعدني أن أعود بعد عامين مكثفين للغاية ومثمرين للغاية على العديد من المستويات في مصر! أعتقد أن الوقت قد حان للعودة إلى أوروبا، أتمنى أن تكون بخير ، أنا في أفضل حالاتي وسعيد لوجودي هنا!”.

سينتيا خليفة في دايما عامر رمضان 2022

ومن الجدير بالذكر، أن لعبت سينتيا في دايما عامر دور مريضة البهاق، وبعد انتهائها من هذا الدور علقت على صور التي نشرتها من كواليس دورها في المسلسل، قائلة: البهاق غير معدٍ.. ممكن أي حد في أي سن وأي جنسية أن يصاب بالبهاق.. ٧٠ مليون إنسان حوالي العالم مصاب بالبهاق.. مفيش حد كامل.. أحبوا نفسكو زي ما انتو ‏واحترموا غيركم دايماً وزي ما هم.

سينتيا خليفة في مسلسل ديما عامر

ويضم مسلسل دايما عامر، كوكبة من نجوم الفن مصطفى شعبان، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، صلاح عبدالله، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد الشامي، كريم عفيفي، طارق عبدالعزيز، محمد التاجي نضال الشافعي، عمرو عبدالجليل، والفنانة لبلبة، فادية عبدالغني، سماء إبراهيم، ميرنا نورالدين، سينتيا خليفة، وعدد من الوجوه الشبابية، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري.

وتدور قصته حول المشكلات التي يواجهها التعليم وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول مجموعة من الطلاب داخل مدرسة يتعرضون لأزمات تجعلهم يلجأون للفنان مصطفى شعبان الذي يجسدة شخصية أخصائي اجتماعي.