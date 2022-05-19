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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /698852/الراقصة-البرازيلية-لورديانا-تشعل-السوشيال-ميديا-بإطلالتها-العارية-على-البحر-صورة

شاركت الراقصة البرازيلية لورديانا الجمهور أحدث صورها على البحر، والتي ظهرت بها بإطلالة عارية كشفت عن جزء كبير من صدرها وبطنها، الأمر الذي أشعل السوشيال ميديا في ساعات.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحدث ظهور للراقصة البرازيلية لورديانا

شاركت لورديانا الجمهور صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهرت بها بتوب أبيض غطى جزء من صدرها، وجيبة زهري، وتركت شعرها ينساب مع هواء البحر الممتع.

لورديانا وأزمتها مع حمو بيكا وعمر كمال

وكانت قد عرضت الراقصة البرازيلية لورديانا كلا من مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال لأزمة قوية أدت إلى قرار حبسهم، بعدما تداول الجمهور فيديو لها ترقص على أنغام أغنية مطربي المهرجانات التي اتت بعنوان “انتي معلمة”، لتصدر المحمكة الاقتصادية حكم بحبس مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا وصديقه الفنان عمر كمال لمدة سنة، في حين أقرت المحكمة ببراءة الراقصة لورديانا وذلك بسبب مقطع فيديو ترقص به الأخيرة على أنغام مهرجان انتي معلمة.

وألزمت المحكمة الاقتصادية حمو بيكا وعمرو كمال بدفع كفالة 10 آلاف جنيها لإيقاف تنفيذ الحكم بالحبس، فضلا عن غرامة 10 آلاف جنيه لكلا منهما.

حمو بيكا يستغيث

من ناحية أخرى، فاجيء حمو بيكا متابعيه وجمهوره باستغاثته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعدما تم الإقرار بإيقافه عن الغناء، الأمر الذي أصابه بحالة منن الحزن دخل على إثرها المستشفى، فكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “جماعة ياريت نفهم ان انا موجوع و تعبان ، كفاية تنـمر عليا ، اتنـمر عليا مرة و اتنين و تلاتة و لسه فيه ناس بتتنمر عليا .. بتتنمروا عليا لحساب مين ؟!”.

وأضاف: “أنا بني آدم زي زيكم و الله .. الاستاذ هاني حضرتك كنت في ندوة و اتنـمر عليا و انت اخويا الكبير و انا مسامح و الله بس كفاية بالله عليك ،، انا اه مش بعرف اقرا و اكتب بس ربنا خلقلي قلب احس بيه ، كفاية تجرحوني ، مش كل واحد يبقى عنده سلطة يتحكم في البشر ؟!”، انا 5 سنين بعاني و بعافر بس هما شايفين ان احنا مبسوطين و فرحانين ، لا انتوا اللي مبسوطين و انتوا اللي معاكم و معاكم كتيييير و عندكم كتيييير بس عمرنا ما بصينالكم .. هو ليه لما يكون معايا حاجه حد يبصلي فيها و عايز يأخدها ؟!”.