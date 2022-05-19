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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /698851/أشواريا-راي-تخطف-أنظار-الجمهور-بلإطلالتها-الناعمة-في-الثالث-لمهرجان-كان

خطفت الفنانة الهندية أشواريا راي أنظار الجمهور بإطلالتها الرقيقة والمبهرة ضمن فاعليات اليوم الثالث لمهرجان كان السينمائي الذي أقيم حفل افتتاحه مساء يوم الثلاثاء في وسط تغطية مكثفة من وسائل الإعلام.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إطلالة أشواريا راي في اليوم الثالث لمهرجان كان

ظهرت أشواريا راي بفستان زهري بنفشة غريبة من الخلفة، بد وكأنه مرسوم على شكل ورده تتفتح في الربيع وظهرت أشورايا بمكايج هادئ تناسب مع ملامحها الطفولية اللطيفة وتعمدت ترك شعرها مناسبا على كتفها ليتناسب مع إطلالتها.

جدير بالذكر أنه قدمت النجمة فيرجيني إيفيرا حفل الافتتاح ومن المقرر أن تقدم حفل الختام بالمهرجان وعرض خلال فاعليات الحفل الافتتاحي لأول مرة فيلم الزومبي Z للمخرج ميشيل هازانافيسيوس، كما سيعرض فيلم Top Gun: Maverick بطولة النجم توم كروز، ومن إخراج جوزيف كوسينسكي.

أفلام مهرجان كان

جدير بالذكر أنه، ستكون المنافسة على الأفلام هذا العام في مهرجان كان قوية جدا، بواقع 24 فيلما تتنافس على السعفة الذهبية في المسابقة الرسمية للمهرجان، أبرزهم فيلم لمخرج سويدي من أصول مصرية طارق صالح، وتدور أحداث الفيلم في أول يوم بعد عودة الطلاب في إجازة الصيف.

وتعرض أفلام المهرجان في نحو 300 شاشة عرض خلال فعاليات الدورة المتوقع لها أن تلفت الأنظار، خاصة أنها الأولى التي يعود خلالها المهرجان بكامل لياقته وطاقته في استقبال النجوم وعشاق السينما بعد عامين من جائحة كورونا، وكانت دورة عام 2020 قد تم الاكتفاء خلالها بالإعلان عن الجوائز الممنوحة رقميا، كما أقيمت دورة العام الماضي بعد شهرين من موعده المقرر في مايو، وسط فعاليات محدودة بسبب تخوفات انتشار «كوفيد-19» وقتها، إلا أن الدورة مرت بسلام ، وحصد خلالها فيلم «ريش» للمخرج المصري عمر الزهيري الجائزة الكبرى في قسم أسبوع النقاد.

كما سيتم استبعاد جميع الأفلام التابعة لمنصات البث الرقمي من المشاركة في المسابقة الرسمية التي سيتم فيها اختيار الفيلم الفائز بجائزة بالسعفة الذهبية