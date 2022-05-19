مواطن: "البنك العربي الأفريقي فتح لىّ حساب وغرامة من غير ما أعرف"

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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /698861/مواطن-البنك-العربي-الأفريقي-فتح-لى-حساب-وغرامة-من-غير-ما-أعرف

اشتكي أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي من البنك العربي الأفريقي والخدمات التى يقدمها، مشيرًا إنه من أحد عملاء البنك العربي الأفريقي وفجأة تم فتح حسابه له وتوقيع غرامة دون معرفته، ويرصد دوت الخليج شكوى عميل البنك العربي الأفريقي الدولي

البنك العربي الأفريقي

قال عميل البنك العربي الأفريقي عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، :البنك العربي الإفريقي فتح لي حساب من غير ما أعرف، وبعدين قالي: حضرتك عليك غرامة علشان الحساب مفيهوش الحد الأدنى من الرصيد".

وأضاف: "أنا عندي حساب في البنك ده فعلا.. بس هم فتحوا حساب تاني جديد من غير ما أعرف".