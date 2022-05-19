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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /698856/أعلى-شهادات-بنك-التعمير-والإسكان-بعد-رفع-الفائدة-2

يتساءل عملاء بنك التعمير والإسكان عن أعلى شهادات الادخار بعد رفع الفائدة 2% بقرار من البنك المركزي وكيفية حسابها، ويقدم دوت الخليج أعلى شهادات بنك التعمير والإسكان بعد قرار البنك المركزي وآخر مستجدات الوضع الاقتصادي.

أعلى شهادات بنك التعمير والإسكان

تعتبر شهادة الادخار الثلاثية أو ما يقال عليها ذات أجل 3 سنوات، هي أعلى شهادات بنك التعمير والإسكان وكانت الفوائد عليها كالاتي:

عائد سنوي يتراوح ما بين 10.50% سنويًا لدورية العائد الشهري.

10.75% سنويًا لدورية العائد ربع السنوي

11% سنويًا لدورية العائد نصف السنوي.

قرارات البنك المركزي الجديدة

رفع نسبة الفائدة بقيمة 2% ليكونإلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.