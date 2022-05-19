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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /698855/محمد-الأتربي-لا-زيادة-فى-سعر-الفائدة-على-شهادة-الـ-18

أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، انه لا صحة لما يثار حول زيادة فى سعر الفائدة على شهادة الـ 18%، مطالباً بتحرى الدقة فى مثل هذه الأخبار المتعلقة بالسياسات النقدية.

حقيقة رفع سعر الفائدة على شهادات الـ 18%

وقال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن سعر الفائدة على شهادة الـ 18% مستمر كما هو دون اى تعديل، وأن ماحدث هو رفع الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والاقراض.

رئيس بنك مصر يكشف إجمالى حصيلة شهادات الـ 18%

وعن إجمالى حصيلة شهادات الـ 18%، قال محمد الأتربي إجمالى الشهادات فى بنك مصر، وصل حتى الأن 216 ميار جنيه.

محمد الأتربي يعلق على رفع الفائدة 2%

وعلق محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على قرار البنك المركزى، برفع سعر الفائدة علة الإيداع والاقراض بنسبة 2%، قائلا "قرار صحيح وسليم والغرض منه معالجة أثار التضخم، فى محاولة للنزول بالأسعار مرة أخرى فى حال تراجع وانخفاض التضخم، مشيراً الى ان هذا الأمر حدث قبل ذلك.

يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، برئاسة طارق عامر محافظ البنك، قررت فى إجتماعها اليوم الخميس، رفع الفائدة بنسبة 2% على على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، كما قررت رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة.