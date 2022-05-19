ننشر البيان الختامى للجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الجمعية البيان الختامى والذى جاء فى نصه:

"تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا" (متى 14: 27)، وتحت هذا الشعار التأمت الجمعية العامة الثانية عشرة لمجلس كنائس الشرق الأوسط فى جمهورية مصر العربية للمرة الأولى منذ تأسيسه، بمشاركة الكنائس الأعضاء من العائلات الكنسية الأربع التى يتألف منها المجلس: العائلة الأرثوذكسية الشرقية، والعائلة الأرثوذكسية، والعائلة الكاثوليكية، والعائلة الإنجيلية، وذلك من 16 إلى مايو 2022، بضيافة كريمة من قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، فى مركز لوغوس – المقر البابوى بدير الأنبا بيشوى فى وادى النطرون، وبحضور رؤساء المجلس: مار اغناطيوس أفرام الثانى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية فى العالم أجمع، يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، الكردينال لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكلدان فى العراق والعالم، والقس الدكتور حبيب بدر رئيس الاتحاد الإنجيلى الوطنى فى لبنان، ورؤساء الكنائس الأعضاء أو ممثليهم، وأعضاء اللجنة التنفيذية، والأمين العام الدكتور ميشال عبس، والعاملين فى المجلس، وبمشاركة ممثلى كنائس وهيئات مسكونية".



نشكر الله الآب والابن والروح القدس، ونحمده لوفرة نعمه وعطاياه، إذ جمعنا فى هذه الجمعية العامة لنصلى ونتشجع بحضوره فى وسطنا، ونتقوى لنتابع شهادتنا لإيماننا فى أرضنا، حيث ولد الرب يسوع ونشأ وترعرع وأتم تدبيره الخلاصى، وقد جاء ذلك بعد فترة عصيبة سببها تفشى وباء كورونا، وحال دون تمكننا من الاجتماع، فنعطى مؤمنينا نفحة رجاء فى خضم المآسى والصعوبات.

وأعربت الجمعية العامة عن شكرها وامتنانها للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، الذى استقبل البطاركة ورؤساء الكنائس، مثمنة تأكيده على "أن الإخوة المسيحيين فى جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسيج المجتمع العربى بأسره"، ومقدرة الجهود التى يقوم بها فخامته من أجل السلام المجتمعى ومكافحة الإرهاب والعمل على بناء الجمهورية الجديدة، وشكرت أجهزة الدولة المصرية لتعاونها واهتمامها بهذا الحدث.

وتوجه المجتمعون بالشكر الجزيل إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على استضافتها لأعمال الجمعية العامة، بمحبة وكرم، كما شكروا الكنيسة الإنجيلية فى مصر على المساهمة التى قدمتها لإنجاح أعمال الجمعية العامة.

وفى الجلسة الافتتاحية، تحدث قداسة البابا تواضروس الثانى ورؤساء المجلس ورؤساء الكنائس أو ممثلوهم، والأمين العام، مؤكدين دعمهم لعمل المجلس ورسالته، وتمسكهم بشهادتهم المشتركة وتجذرهم فى هذه البقعة من العالم رغم الظروف الصعبة.

وناقشت الجمعية العامة تقارير الأمين العام والدوائر المختلفة للمجلس، وأثنت على الجهود المبذولة لتعزيز عمل المجلس.

وتناولت شعار الاجتماع فى مقاربتين لاهوتية واجتماعية - اقتصادية. كما بحثت فى الشهادة المسيحية والعلاقات المسكونية، والدياكونيا والخدمة الاجتماعية، والتواصل والمناصرة، والحوار والتماسك الإجتماعى، والتنمية المؤسسية والاستدامة.

ودعت الجمعية العامة إلى نبذ العنف والتعصب بكل أنواعه وأشكاله، ورفض التطرف والإرهاب والاقصاء والتمييز على أساس الدين والعرق واللون والجنس وغيرها، والتضامن مع المهمشين والمستضعفين واللاجئين والنازحين، ومناشدة المسؤولين والأسرة الدولية للعمل على عودتهم إلى أرضهم، واحترام حرية المعتقد، وترسيخ قيم المواطنة والحياة المشتركة مع الإخوة المسلمين الذين نتقاسم العيش معهم باحترام متبادل، ودعم الكنائس والمؤمنين فى القدس، وواجب الحفاظ على الأماكن المقدسة، وتذكير الأسرة الدولية وشعوب العالم بأهمية تقوية الحضور المسيحى فى مدينة السلام

كما حثت المسؤولين وأصحاب القرار بالعمل الجاد على التصدى للأزمات المستشرية فى مختلف بلدان منطقتنا الشرق أوسطية، ولا سيما الوضع الإقتصادى المتردى، رفعا للمعاناة التى تثقل كاهل الشعوب، ما يستوجب وقفة ضمير لإعلاء الخير العام فوق كل اعتبار

وشددت الجمعية العامة على أن الحضور المسيحى هو فى جوهر كينونة هذا الشرق، وقد كان للمسيحيين الإسهامات الجليلة فى بناء بلدانهم وازدهارها، وهم سيبقون متجذرين فى هذه الأرض وشركاء أصلاء فى نهضتها وبناء حاضرها ومستقبلها، مهما اشتدت العواصف والتحديات.

وتتطلع الجمعية العامة بألم إلى نزيف الهجرة الذى يطال مجتمعاتنا، ولا سيما الفئات الشابة، وفيما تؤكد على أهمية الثبات فى الأرض، تدعو الذين هاجروا إلى المحافظة على ارتباطهم بأوطانهم الأم وعدم التفريط بممتلكاتهم، ومعهم ترجو فوق كل رجاء، واثقة أن الله يوجد من المحنة خلاصا.

وأكدت الجمعية على أهمية التجاوب مع التغييرات المناخية، وتنوه إلى انعقاد القمة المناخيةCop 27 التى ستعقد فى شرم الشيخ فى تشرين الثانى القادم. وتؤكد دورنا ومسؤوليتنا كوكلاء صالحين على الخليقة، وتطالب أمم العالم بأخذ التدابير اللازمة بشأن التغييرات المناخية.

وناشد الجمعية العامة المرجعيات الدولية وأصحاب القرار للعمل الجاد والدؤوب على إطلاق سراح جميع المخطوفين، لا سيما مطرانى حلب بولس اليازجى ومار غريغوريوس يوحنا ابراهيم، والكهنة والمدنيين، مع التضرع كى يحفظهم الرب ويعيدهم سالمين.

وفى الجلسة الختامية، انتخبت الجمعية العامة 4 رؤساء جدد ممثلين العائلات الكنسية الأربع التى يتألف منها المجلس:

عن العائلة الأرثوذكسية الشرقية: نيافة الأنبا أنطونيوس، مطران القدس والشرق الأدنى للأقباط الأرثوذكس

عن العائلة الأرثوذكسية: غبطة البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس

عن العائلة الكاثوليكية: غبطة البطريرك رافاييل بيدروس الحادى والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك كليليكيا للأرمن الكاثوليك

عن العائلة الإنجيلية: سيادة القس الدكتور بول هايدوستيان، رئيس إتحاد الكنائس الأرمنية الإنجيلية فى الشرق الأدنى

كما انتخبت الجمعية العامة أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، وختمت أعمالها بتثبيت انتخاب الأمين العام للمجلس الدكتور ميشال عبس، والذى كانت اللجنة التنفيذية قد انتخبته فى اجتماعها فى بكركى – لبنان، بتاريخ 18 سبتمبر 2020.

وانتخبت الجمعية العامة ثلاثة من الرؤساء الحاليين للمجلس والذين انتهت مدة ولايتهم رؤساء فخريين، وهم: قداسة البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثانى، وغبطة البطريرك الكردينال لويس روفائيل ساكو، والقس الدكتور حبيب بدر.

فى ختام أعمال الجمعية العامة، نرفع الصلاة من أجل استقرار منطقة الشرق الأوسط، وانتهاء الحروب والنزاعات، ورفع الوباء والغلاء، وإحلال الأمن والسلام فى الشرق والعالم، كى يستكشف الجميع طريق السلام. ونسأل الرحمة لضحايا العنف، والعزاء للمتألمين. فنسير بشجاعة فى دروب حياتنا، ونتابع شهادتنا لإيماننا، وأمانتنا لإنجيل المحبة والفرح والسلام، متمسكين بأرضنا وتراث آبائنا وأجدادنا، وواثقين بكلام الرب القائل: "تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا".