«مصر للطيران» تناقش تداعيات الأزمة الأوكرانية على النقل الجوى

جدة - نرمين السيد - وفى بداية الاجتماع، هنأ أعضاء اللجنة التنفيذية للأكو مصر للطيران بمناسبة احتفالها بمرور 90 عاما على إنشائها.

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين بأن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بمستجدات النقل الجوى والقضايا الاستراتيجية التى تتعلق بتعافى النقل الجوى من تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث أوصت اللجنة فى اجتماعها بإزالة جميع القيود التى تفرضها الدول على السفر وأن تقتصر على تقديم شهادات التطعيمات أو تحليل pcr فقط حيث ناشد "الأكو" كافة الحكومات بتسهيل إجراءات منح تأشيرات السفر لتشجيع السياحة والسفر.

كما ناقش الاجتماع الموضوعات التى تتعلق بالبيئة والطيران ومناشدة الدول بتبنى الهدف طويل الأجل لتحقيق "صفر انبعاثات كربون صافية" اعتبارا من 2050 وتدعو فيه الحكومات للوصول لذلك الهدف عن طريق إعادة هيكلة وإصلاح البنية التحتية لإدارة الحركة الجوية والمطارات لضمان التخفيف من الازدحام فى المجال الجوى والمطارات لتفادى العقبات لتحقيق "صفر" انبعاثات كربون والتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالنقل الجوى لدراسة استخدام وقود الطيران المستدام ووقود الطيران المنخفض الكربون.

وناقشت اللجنة مجموعة من الاقتراحات التى يقوم بدراستها الاتحاد الأوروبى لإقرار قوانين بشأن الطيران والتغير المناخى EU - Green Deal لتطبيقها بشكل متواز مع برنامج الإيكاو العالمى CORSIA للتعويض عن الانبعاثات والوصول الى صفر انبعاثات بحلول عام 2050، ويقوم الأكو بالتفاوض والتنسيق على المستوى الإقليمى والدولى من أجل الوصول الى اتفاق موحد يتعلق بالهدف طويل الاجل والاتفاق على جداول زمنية مختلفة لتحقيق الهدف حتى لا يتم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من قبل بعض الدول مثل فرض الضرائب وفرض استخدام الوقود المستدام والتى ستؤدى الى تكبد شركات الطيران لأعباء مادية.

وتم عرض تقرير عن الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على صناعة النقل الجوى ومنع بعض الدول الطائرات الروسية من العبور بالمجال الجوى الخاص بها مما أدى إلى إلغاء رحلات وتغيير مسار رحلات أخرى والذى ترتب عليه زيادة استهلاك الوقود وزيادة التكاليف وارتفاع أسعار تذاكر الطيران.. وأوصى الأكو الفريق الاستشارى لأمن الطيران التابع للاتحاد بضرورة عقد اجتماعات مع الإيازا والمفوضية الأوروبية لتحليل وتقييم المخاطر.

كما تمت مناقشة شروط استخدام الخانات الزمنية فى المطارات مع بداية قرارات بعض الدول بزيادة المستوى التشغيلى بعد فترة جائحة كوفيد -19، وكذلك الموضوعات التى تتعلق بالتكنولوجيا والتحول الرقمى لتحسين خدمة العملاء.

وأوصى الأكو الأعضاء بعقد ورش عمل مع موردى التكنولوجيا المبتكرة بهدف إيجاد حلول جديدة تزيد من تقوية القنوات المباشرة وتطوير العلاقة مع العملاء.

وفى نهاية الاجتماع تم استعراض تقارير عن جميع أعمال اللجان والمجالس التوجيهية التابعة للاتحاد فى كافة المجالات مثل مشروع الشراء المشترك للوقود والوفورات التى تمت عن طريق المناقصات، ومشروع تبادل قطع الغيار فى مجال الصيانة والاعمال الفنية فى حال تعطل الطائرة، ونتائج اجتماع فريق عمل الوقود المستدام الذى يقوم بدراسة القوانين التى وضعتها بعض الدول لاستخدام الوقود المستدام ووضع خطط دعم لأسعار الوقود وقدرة الموردين على إنتاج وقود الطائرات المستدام والكميات المتاحة من قبل الموردين وعرض ملخص عن نشاطات مركز التدريب الإقليمى التابع للاتحاد من حيث الدورات التدريبية التى تم عقدها والمنح الدراسية المقدمة لشركات الطيران.

شارك فى الاجتماع كل من محمد الحوت رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لطيران الشرق الأوسط ورئيس اللجنة التنفيذية وأكبر الباكر رئيس المجموعة القطرية وسامر المجالى نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذى للخطوط الملكية الأردنية وعبد الحميد عدو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للخطوط الملكية المغربية والمهندس إبراهيم العمر المدير العام للخطوط السعودية وخالد شيلى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للخطوط التونسية وبندر المهنا الرئيس التنفيذى والمدير العام لطيران فلاى ناس.