بعثة مصر فى جنيف تنظم حلقة نقاشية حول الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - نظمت البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، اليوم الخميس، حلقة نقاش عبر وسائل التواصل الافتراضى حول تجارة الحبوب والأمن الغذائى فى مصر.





شارك فى النقاش الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، كمتحدث رئيسى بحضور مجموعة من كبار المسؤولين المعنيين بإمداد وتوفير السلع الغذائية فى مصر من جهة، وبمشاركة ممثلين عن التحالف الدولى لتجارة الحبوب وجمعيات مصدرى الحبوب بأمريكا الشمالية وأوروبا فضلًا عن مجموعة كبيرة من مصدرى القمح بمختلف دول العالم من جهة أخرى.

وركزت حلقة النقاش التى أدارها السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر فى جنيف، بالتعاون مع رئيس التحالف الدولى لتجارة الحبوب على بحث الحلول الممكنة لمعالجة تداعيات أزمة الغذاء العالمية، وخاصة على مصر، فى ظل نقص الإمدادات من الحبوب والسلع الزراعية الرئيسية واستمرار ارتفاع أسعارها إلى مستويات غبر مسبوقة، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتنويع مصادر استيراد وإمداد القمح وغيره من السلع الزراعية الأساسية، وبما يعزز من الأمن الغذائى فى البلاد.

فى هذا السياق، صرح السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، أن على المصيلحى استعرض وضع الأمن الغذائى فى مصر، وأبرز التحديات المتعلقة بتوفير احتياجاتها من القمح والذرة وزيوت الطعام، وجهود الدولة للتعامل مع أزمة الغذاء العالمية الراهنة، وهو ما حظى باهتمام جميع المشاركين باعتبار أن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح فى العالم.

كما استمع الجانب المصرى بصورة مباشرة إلى تقديرات ممثلى جمعيات مصدرى الحبوب وأصحاب الشركات العاملة فى هذا المجال حول أبرز التطورات الدولية المتعلقة بتجارة الحبوب وأسواقها وارتباطها بالاضطرابات فى أسواق الأسمدة والطاقة والشحن.

أبدى المشاركون حرصهم على تعزيز التعاون بينهم لإيجاد حلول لأزمة الغذاء العالمية الراهنة، وضرورة التفكير بشكل عملى فى سبل توفير احتياجات مصر من الحبوب والسلع الزراعية الأساسية، دعما لجهود تحقيق الأمن الغذائى فى البلاد واستقرار أسواق الغذاء العالمية.