مصر للطيران تعلن عن فتح باب تلقى طلبات حجز تذاكر الحج 

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار استعدادات الشركة الوطنية لـ موسم الحج الحالى 1443 هجرية - 2022 ميلادية، على أن تتضمن الطلبات المقدمة من شركات السياحة اسم الشركة وأسماء الشركات المتضامنة معها وعدد التأشيرات لكل شركة .
وفيما يخص الطلبات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية يجب أن يرفق بالطلب صورة من خطاب التخصيص بعدد التأشيرات الممنوحة لهذه الجهات والهيئات من الدولة.
ومن المقرر، أن يتم تقديم الطلبات لإدارة الحج والعمرة بمكتب مصرللطيران بشبرا على عنوان 13 أبراج أغاخان أو من خلال البريد الإلكترونى:
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