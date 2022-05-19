مدبولى: مصر تدعم جهود الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

جدة - نرمين السيد - وحضر المقابلة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وفيتولد بانكا، رئيس مجلس إدارة الوكالة، ووزراء الرياضة لدول غانا، وبارجواى، وبولندا، وممثل اللجنة الأوليمبية الدولية.

وفى بداية الاجتماع، أثنى رئيس الوزراء على عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية ومجلس إدارة "الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات" للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، والمرة الثانية فى إفريقيا، معربا عن تقديره لثقة الوكالة لاستضافة مصر لهذه الاجتماعات.

وأثنى الدكتور مصطفى مدبولى على التعاون الوثيق بين الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ووزارة الشباب والرياضة فى مصر، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على زيادة الوعى بمخاطر المنشطات، وإطلاق البرامج والدورات وورش العمل التى تدعم هذا المسار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تدعم بالكامل التزام المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بالقانون الدولى لمكافحة المنشطات، كما تدعم كل الجهود المبذولة لتطوير وتنفيذ برنامج قوى لمكافحة المنشطات، وزيادة الوعى حول مخاطر المنشطات للرياضيين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تحرص على توفير كل متطلبات "المعمل المصرى لمكافحة المنشطات"، والمجهز على أعلى مستوى، كما تعمل على إنهاء جميع الخطوات اللازمة للحصول على الاعتماد النهائى للمعمل، حتى يتمكن من الانضمام إلى شبكة المعامل الدولية.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "WADA" باستضافة مصر لاجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى للوكالة، وهو ما يضاف إلى سجل مصر المتميز فى التعاون مع الـ WADA.

كما أثنى رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على الإمكانات التى تتمتع بها مصر، وقدرتها على تنظيم كبرى المناسبات والأحداث الدولية.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماعات مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، منها اختيار كوريا الجنوبية لاستضافة الاجتماعات المقبلة فى 2025، واتخاذ عدد من القرارات الأخرى المتعلقة بمنظومة مكافحة المنشطات.

وتوجه رئيس الـ WADA بالشكر لوزير الشباب والرياضة على الجهود التى بذلتها وزارة الشباب مع الوفود المشاركة فى الاجتماعات.

فى ذات السياق، أكد الدكتور أشرف صبحى أن الثقة والمكانة التى تحظى بها مصر على الصعيد الدولى، هى ما ساهمت فى حرص الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على عقد اجتماعاتها فى مصر.

وأضاف أن الاجتماعات التى تم عقدها مع الوزراء الأفارقة أعضاء الـ WADA أثمرت عن بحث العديد من أوجه التعاون فى مجالات شبابية ورياضية متنوعة، والاتفاق على برامج تنفيذية خلال الفترة المقبلة.