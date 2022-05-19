الأرصاد: طقس الغد حار نهارا لطيف ليلا على معظم الأنحاء

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الغربية، ومائل الحرارة على السواحل الشرقية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيدى، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فيكون معتدل إلى مضطرب ويرتفع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 19

الإسكندرية 24 18

وادى النطرون 30 18

طنطا 32 19

شبين الكوم 32 19

دمنهور 32 19

بلطيم 29 18

مطروح 22 16

السلوم 22 16

سيوة 33 19

بورسعيد 29 19

دمياط 30 19

الزقازيق 31 20

المنصورة 32 19

الإسماعيلية 32 20

السويس 32 19

العريش 28 18

رفح 28 18

رأس سدر 33 19

نخل 30 12

نويبع 35 20

طابا 33 21

كاترين 27 13

الطور 32 23

شرم الشيخ 36 24

الغردقة 35 24

مرسى علم 35 25

الفيوم 36 22

بنى سويف 36 22

المنيا 37 21

أسيوط 37 22

سوهاج 38 23

قنا 39 23

الأقصر 40 24

أسوان 41 25

إدفو 41 25

أبوسمبل 40 25

الوادى الجديد 40 25

شلاتين 35 23

أبو رماد 34 23

حلايب 30 22

رأس حدربة 29 23