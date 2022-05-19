وزير الطيران يطمئن على أعمال التطوير بمطار سانت كاترين (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى محمد منار، وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمطار سانت كاترين، لمتابعة أعمال التطوير بالمطار والتى تأتى بالتزامن مع مشروع التجلى الأعظم الجارى تنفيذه بالمدينة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتحويل مدينة سانت كاترين إلى قلعة للسياحة الدينية والبيئية.





وتأتى هذه الجولة فى إطار الجولات التفقدية التى يقوم بها وزير الطيران المدنى، لعدد مطارات الجمهورية لمتابعة سير العمل ومستجدات أعمال التطوير. وخلال جولته بمطار سانت كاترين، استمع وزير الطيران المدنى إلى شرح توضيحى حول أعمال التطوير التى تتم بالمطار والتى تشمل زيادة مساحة مبنى الركاب ورفع كفاءته لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 80 راكب / ساعة إلى 300 راكب/ساعة، ورفع كفاءة وإطالة الممر الحالى، ليصبح طول الممر 3000 متر، وتوسعة ورفع كفاءة المدرج الحالى وإنشاء "ترماك" جديد يسع 8 طائرات إلى جانب الترماك الحالى الذى يسع 3 طائرات لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 11 طائرة، وإنشاء مدخل جديد للمطار وساحة انتظار سيارات تسع 100 سيارة وتطوير سور المطار. وأكد الطيار محمد منار، أن أعمال التطوير بمطار سانت كاترين تأتى فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لخدمة المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة المصرية والتى تهدف إلى تنمية القطاع السياحى داخل سيناء. وأضاف أن المطار سيسهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مدينة سانت كاترين مشيرا إلى أن المطار سيصبح واحدا من أهم المطارات المصرية السياحية بعد الإنتهاء من مشروع التجلى الأعظم الذى سيحقق اهداف الدولة فى تنشيط السياحة الدينية والبيئية بمدينة سانت كاترين. رافق وزير الطيران خلال الجولة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية واللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وكان فى استقبالهم المهندس أحمد الروبى، مدير مطار سانت كاترين.

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