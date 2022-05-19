انت الان تتابع تفاصيل خبر للمرة السادسة في تاريخه.. الزمالك يفوز بكأس الكؤوس الإفريقية على حساب الأهلي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /698850/للمرة-السادسة-في-تاريخه-الزمالك-يفوز-بكأس-الكؤوس-الإفريقية-على-حساب-الأهلي

فاز فريق اليد بنادي الزمالك بكأس الكؤوس بعد تغلبه على فريق يد الأهي بنتيجة 28-29، في البطولة التي تقام بالنيجر، للمرة السابعة في تاريخه.

دوت الخليج

وشهدت المباراة بداية قوية لنادي الزمالك والذي استطاع أن يوسع الفارق إلى 6 نقاط، إلا أن النادي الأهلي عاد بقوة مع منتصف المباراة واًبحت الكفة متعادلة بين الفريقين، لينتهي الشوط الأول 15 – 15.

في شوط المباراة الثانية، كانت المباراة متكافئة بين الفريقين، حيث بدأت بتقدم الأهلي الذي وسع الفارق إلى 3 أهداف 23-25، ليعود الزمالك ويتقدم مرة أخرى حتى انتهت المباراة بنتيجة 28-29

وأقيمت المباراة بين الأهلى والزمالك فى نهائى الكؤوس الأفريقية لليد فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة بالنيجر.

وكان فريق كرة اليد بنادى الزمالك قد تأهل إلى النهائى بالفوز على نظيره فاب الكاميرونى35/21 فى إطار نصف نهائى المنافسة ، بينما فاز الأهلى على بوسكو الإيفوارى 39 / 23 فى نفس الدور.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائى بالفوزعلى نيامى بطل النيجر بنتيجة 44 / 18، وتأهل فريق يد الزمالك لنصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 54 / 31. ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز بأول وثانى مواجهاته أمام كيروكس الإثيوبى وبوسكو الإيفوارى، قبل الفوز على فاب الكاميرونى فى ختام الدور الأول. ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز على فلاورز البنينى ونيامى بطل النيجر قبل الفوز على كانو بيلارز فى ختام الدور الأول.

والتقى الأهلى والزمالك فى هذه المنافسة من قبل مرة واحد فى نسخة عام 1985 التى أقيمت فى بورسعيد وشهدت تتويج الفارس الأبيض باللقب.

وكان فريق نادي الزمالك على قد حصد لقب كأس الكؤوس الإفريقية 5 مرات من قبل أعوام 1985 و2009 و2010 و2011 و2016، بينما حصد الأهلى اللقب 4 مرات من قبل أعوام 2013 و2017 و2018 و2020.

ويقود الإدارة الفنية للنادي الأهلي، بين دانييال جوردو المدير، بينما يقود الإدارة الفنية لنادي الزمالك، ى و أوليفر روى، ويحمل المدربان الجنسية الإسبانية.

الأهلي يفوز بسوبر جلوب

وقبل أيام، توج فريق اليد بالنادي الأهلي" ببطولة السوبر الأفريقي وتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 32-31، في المباراة التي أقيمت الأحد قبل الماضى على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي بالنيجر.