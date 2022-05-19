انت الان تتابع تفاصيل خبر ببطن مكشوف.. أدريانا ليما تستعرض حملها في مهرجان كان السينمائي| صور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /698849/ببطن-مكشوف-أدريانا-ليما-تستعرض-حملها-في-مهرجان-كان-السينمائي-صور

أشعلت الموديل وعارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما ريد كاربت مهرجان كان السينمائي في دورته الخامسة والسبعين وذلك بعدما ظهرت بإطلالة غريبة ضمن فاعليات اليوم الثاني من المهرجان.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إطلالة غريبة لـ أدرينا ليما

وظهرت أدريانا ليما خلال المهرجان ببطن مكشوفة أبرزت حملها، اذ ارتدت جامبسوت سوادا مفتوح من البطن، وتركت شعرها مناسبا لتكون إطلالتها الأجرأ في إطلالات مهرجان كان.

مهرجان كان السينمائي

وأقيم أمس افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ75 بالفيلم الكوميدي Final Cut، وهو الفيلم الذي وصفه النقاد بأنه ذكي وممتع للغاية، بعد حضور 2000 في القاعة ليحصل الفيلم على تصفيق حار لمدة أربعة دقائق.

وشهد مسرح حفل انطلاق مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75 ظهور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي ألقى خطابًا مفاجئًا بالفيديو عبر الأقمار الصناعية، وقال فولوديمير إنه في النهاية ستختفى الكراهية ويموت الطغاة، وأشار إلى قوة السينما خلال الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك فيلم تشارلي شابلن "الدكتاتور العظيم" الذي سخر من الزعيم النازي أدولف هتلر.

وشهد حفل الافتتاح توافد العديد من النجمات بإطلالات براقة وربما غريبة على السجادة الحمراء، من بينها المغنية البريطانية تاليا ستورم التي ظهرت بإطلالة وصفت بالغريبة حيث كانت مرتدية فستان يتضمن ألوانا كثيرة وبه فيونكة على الخصر، وكذلك إطلالة الفنانة التركية مريم أوزرلي التي ظهرت مرتدية فستان بتصميم أشبه بالجناحات باللونين الأخضر والموف.

حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي

ومن بين مفاجآت حفل الافتتاح أيضا كانت كلمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي ألقى كلمة أمام الحضور في حفل افتتاح المهرجان، عبر بث مباشر على شاشة كبيرة حول أهمية السينما ومحاربة الديكتاتورية بسبب غزو روسيا، مؤكدا أنهم سيواصلون القتال، وليس لديهم خيار سوى مواصلة النضال من أجل الحرية.

أضاف : نحتاج إلى شابلن جديد ليثبت أن السينما في عصرنا ليست صامتة وهي بالفعل اليوم أصبحت هكذا، ونحتاج إلى السينما لتظهر أنه في كل مرة ستكون النهاية نصرا للحرية.