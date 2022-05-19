انت الان تتابع تفاصيل خبر كريم فهمي يداعب حمو بيكا: "كنت واعدني بجاكت هو فين" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /698846/كريم-فهمي-يداعب-حمو-بيكا-كنت-واعدني-بجاكت-هو-فين

داعب الفنان كريم فهمي، مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا، اذ نشر صورة تجمعهما عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق على أزياء بيكا المثيرة والغريبة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير مداعبة كريم فهمي لـ حمو بيكا عبر انستجرام

كتبت كريم فهمي معلقا على صورة تجمعه بحمو بيكا: “من برنامج خمس نجوم بعد ما غيرنا الچاكتات و بيكا كان واعدني بچاكت زيه ، فين يا بيكا”.

من ناحية أخرى، صرح الفنان كريم فهمي مجموعة تصريحات جريئة، جاءت على هامش حديثه عن زوجته دانيال البناوي بعدما سألته الاعلامية اسما ابراهيم خلال برنامجها حبر سري، المذاع عبر قناة القاهرة والناس عن خوف زوجته من عودته لما كان عليه كريم فهمي في الماضي مع النساء.

تصريح جاريء لكريم فهمي

قال كريم فهمي خلال البرنامج: “معرفش هي ممكن تكون متخوفة ولا لا بس خلينا نعترف ان مفيش راجل مش عينه زايغة حتى لو بيحبها، ولكن فيه رجالة بتحترم مراته وبتقدرها وبتحسسها بقيمتها”، مشيرا إلى انه يعترف لزوجته في حالة إعجابه بواحدة أخرى.

وأضاف: “في ناس بتبقى متجوزة ملكات جمال وبيصوا لحاجات غريبة”، واستكمل: “لولا وجود زوجتي في حياتي كان زماني خارب الدنيا”.

وأكد كريم فهمي بأنه ليس لديه مانع اذا قامت زوجته بالاعتراف له عن إعجابها بشخص اخر، وأشار بأحمد عز كمثال قائلا: “لو شافت أحمد عز حلو معنديش مشكلة ما هو حلو فعلا”.

أحدث أعمال الفنان كريم فهمي

يذكر أن كريم فهمي شارك متابعيه وجمهوره بنشره مجموعة صور له تجمعه بأبطال مسلسله الجديد أزمة منتصف العمر الذي تم تأجيله من الموسم الرمضاني لعام 2022.

وظهر كريم فهمي في الصور التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في قرية فاريا بمدينة بيروت وسط الثلوج، برفقة زوجته دانيا البناوي، والفنان عمر السعيد والفنانة ريهام عبدالغفور.

وعلّق الفنان كريم فهمي على الصور التي نشرها عبر صفحته الخاصة: “فاريا، تصوير أزمة منتصف العمر"، ويشار أن العمل يضم في بطولته كلا من كريم فهمي ورشدي الشامي، وريهام عبدالغفور، ورنا رئيس، وعمر السعيد، وبينتمي العمل لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة ومن إخراج كريم العدل.