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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /698845/رسالة-أحمد-زاهر-للنجوم-والحاضرين-بالعرض-الخاص-لفيلمه-فارس

شارك الفنان أحمد زاهر متابعيه وجمهوره بنشره صور جديدة من العرض الخاص لفيلمه الجديد “فارس” الذي ينافس به مع أفلام عيد الفطر.

دوت الخليج يرصد تعليق أحمد زاهر بعد العرض الخاص

أحمد زاهر فيلم فارس

ظهر الفنان أحمد زاهر في الصور التي نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام برفقة صناع وأبطال العمل وعدد من أصدقائه.

وعلق الفنان أحمد زاهر على الصور التي نشرها عبر صفحته: “امبارح كان يوم جميل جدا الحمد لله والشكر لله علي محبة الأصحاب والأهل والزملاء اللي شرفوني”.

وأضاف: “أن وكل ابطال فيلم فارس شرفتونا ونورتونا وكان يوم جميل بيكم ووجودكم جنبي أنا وكل فريق العمل علي راسنا من فوق.. اللهم الاذن بالنجاح والتوفيق والتيسير والقبول والحمد لله والشكر لله”.

إيرادات فيلم فارس

وكان قد حقق فيلم فارس للفنان أحمد زاهر في أول يوم عرض أمس الأربعاء 57 ألف جنيه فقط، وحضر العرض الخاص للعمل كلا من منة فضالي، عابد عناني، المؤلف حسام موسي، ملك زاهر، أحمد صفوت، المخرج رؤوف عبد العزيز، وحضر زاهر برفقة زوجته هدي زاهر وحماته السيدة منى نفادي.

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وكان قد حضر العرض الخاص أيضًا حميد الشاعري، ومصطفي قمر ونجله تيام قمر، ولقاء سويدان وابنتها جومانا، والشاعر تامر حسين، فرح الزاهد، والملحن والموزع إسلام زكي، هيثم نبيل، نورين كريم، الملحن والموزع جلال فهمي، دنيا سامي، مي دياب وآخرين لتهنئة بطل العمل حسين فهمي.

تدور قصة فيلم فارس، حول شخصية فارس وهو الفنان أحمد زاهر الذي يقدم شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية ويواجه رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمي.

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ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر في الدراما مسلسل سوشيال الذي عرض له خارج السباق الرمضاني وغاب عن الموسم الرمضاني لعامين بسبب انشغاله بفيلمه الجديد الذي يحمل اسم فارس.