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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /698847/أول-تعليق-من-رئيس-بنك-المصرف-المتحد-على-قرار-رفع-الفائدة-2

علق أشرف القاضي، رئيس بنك المصرف المتحد منذ قليل، على قرار البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة 2%، مؤكدًا أن قرار رفع الفائدة من أجل تحجيم التضخم والعودة الي المستويات المقبولة والتي ارتفعت نتيجة المؤثرات العالمية بداية من تأثير جائحة كورونا وتباطؤ سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية، مطمئن عملاء بنك المصرف المتحد على أموالهم وأساليب الاقتراض، ويوضح دوت الخليج أبرز تصريحاته.

رئيس بنك المصرف المتحد

أكد رئيس بنك المصرف المتحد أن قرار رفع الفائدة 2% سوف يؤثر علي زيادة معدل دوران الاقتصاد ولكن سيظل في مستوي دوران جيد لتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطن المصري، نافيًا التوقعات للبنوك الكبري بإصدار شهادات أعلى من ١٨%لأنها تؤدي الغرض منها من سحب السيولة من السوق.

وجدير بالذكر أن مايمكن توضيحه لعملاء بنك المصرف المتحد أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا اليــوم الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪