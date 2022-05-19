انت الان تتابع تفاصيل خبر عملاء بنك مصر يتسائلون عن شهادات بعائد أعلى من 18%.. أعرف الحقيقة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /698844/عملاء-بنك-مصر-يتسائلون-عن-شهادات-بعائد-أعلى-من-18-أعرف-الحقيقة

يتساءل عملاء بنك مصر عن شهادات بعائد أعلى من 18 % مع ترقب اجتماع البنك المركزي اليوم لرفع الفائدة، وبالتالي هناك رصد شامل لمختلف شهادات بنك مصر وأسعار الفوائد عليها، ويقدم تفاصيل شهادة الـ 18% والفوائد عليها.

بنك مصر أوضح رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي أن البنك لن يصدر شهادات جديدة بعائد يزيد على العائد الذي تمنحه الشهادات الحالية بنسبة 18. وأكد الإتربي إن إصدار شهادات الـ 18 بالمئة كان بهدف تعويض المدخرين عن الزيادة الكبيرة التي سجلتها معدلات التضخم بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية. دوت الخليج واستبعد إصدار بنك مصر شهادات بعوائد أعلى من 18 بالمئة حتى لو قرر المصرف المركزي رفع أسعار الفائدة. وجدير بالذكر يتساءل عملاء بنك مصر عن مستجدات الأوضاع الاقتصادية، ورفع سعر الفائدة من البنك المركزي المصري، وسط توعات الخبراء بزيادتها 2%.

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