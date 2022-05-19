مجاناً الآن.. خطوات تسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين من موقع دعم مصر tamwin.com.eg

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عمر شويل - جدة خطوات تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر شهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية الكثير من التساؤلات حول كيفية تسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة قبل أيام عن إتاحة الموقع خدمة تحديث البطاقات التموينية بإضافة رقم الهاتف تجنبًا لإيقاف خدمة صرف الخبز والسلع الغذائية، وخلال السطور التالية سوف نوضح خطوات إضافة رقم المحمول على موقع دعم مصر.

موقع دعم مصر تحديث البيانات

جاء قرار تسجيل أرقام الهواتف على البطاقات التموينية من أجل تسهيل تعامل المواطن مع الدعم المقدم له، إلى جانب تحديث قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من الدعم والذي يصل عددهم إلى 72 مليون مواطن للخبز فقط.

وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي” أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف لمن تم إرسال رسالة لهم على بون الصرف، وذلك حتى تاريخ 30 يونيو 2022، مشيرًا إلى أن مد الفترة يأتي في إطار التسهيل على المواطنين لتقديم أرقام الهواتف لمكاتب التموين ومنع حدوث تكدس وزحام أمام المكاتب.

خطوات تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر

يستطيع كافة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية ممن ظهر لهم رسالة في بون صرف الخبز والسلع التموينية تفيد بضرورة تسجيل رقم الهاتف لتجنب إيقاف خدمة الصرف الدخول إلى موقع دعم مصر وإتباع عدة خطوات بسيطة لتسجيل رقم الهاتف وهي كالتالي:

في البداية يتم الدخول على موقع دعم مصر عبر الرابط المباشر التالي ( موقع دعم مصر).

الدخول على الأيقونة الجديدة المخصصة لتسجيل أرقام الهواتف.

إدخال رقم البطاقة التموينية ثم النقر على كلمة التالي.

إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص برب الأسرة ولكن ينبغي أن يكون مسجل باسمه فيي شركة المحمول.

بعد الانتهاء من التحديث وتسجيل رقم الهاتف المحمول يتم إلغاء الرسالة التي تظهر على بون الصرف خلال 48 ساعة بعد طلب التسجيل.

ويمكن أيضًا تقديم طلب تسجيل الهاتف المحمول على البطاقات التموينية عن طريق المكاتب التموينية الموجودة بمختلف المحافظات.

ومن جانبها أكدت أحد المصادر التابعة لوزارة التموين إن هذه الخدمة متاحة بشكل تجريبي لحين إضافة كافة بيانات أصحاب البطاقات التموينية وإصدارها بشكل رسمي، وسوف يتم ذلك خلال أيام معدودة.