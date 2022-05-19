أسامة ربيع: زيادة 23 % فى عدد السفن العابرة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 08:23 مساءً - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه ومع بداية أزمة روسيا وأوكرانيا فقد انتبهت الهيئة لوجود أثار سلبية وإيجابية على قناة السويس، وكان من ضمن الأثار السلبية هو تراجع تجارة منطقة البحر الأسود العابرة من قناة السويس مع تأثر حركة الملاحة للسفن القادمة من شرق أسيا وروسيا وأوكرانيا وباتت لا تعبر حاليا.

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه وبالنسبة للآثار الإيجابية هو زيادة تجارة البترول الخام ومنتجاته المتجهة إلى الخليج العربي لأوروبا وأمريكا كبديل للبترول الروسي، ولكن التأثير الإيجابي بات لدينا أفضل من التأثير السلبي حتى زادت عدد السفن والحمولات والعوائد الدولارية.

واستطرد: «ده عمل معانا زيادة في السفن العابرة، ولو قارنا من 1 مايو لحد النهاردة فعدد السفن العابرة 1166 بنسبة زيادة 10% عن العام الماضي والذي وصل عدد السفن العابرة به لـ1066، 324 مليون دولار أصبح 399 مليون دولار بزيادة 23%، والأثار الإيجابية كانت أعلي من الأثار السلبية».

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه وبسبب وجود أزمة حالية ما بين روسيا وأوكرانيا فقد انتبهت الهيئة ووضعت عددا ن الحوافز والتخفيضات للسفن التي لن تعبر لقناة السويس من أجل جذبها وعبورها من القناة.

وأضاف «ربيع»، أنه وحتى الآن مازالت الأمور طيبة ولم يتم طرح الحزم الجديدة، «عندنا خبرة من أزمة كورونا لما حدثت والتخفيضات اللي عملناها وحققنا نجاحات كبيرة في فترة كورونا، ولو احتاجنا هنعمل ولكن أحنا عملنا زيادة في فبراير 6% وفي مارس زيادة 15% وفي مايو زيادة 15% لأن أسعار الشحن زاد 6 أضعاف، وكان لازم نتماشي مع السوق العالمي».

وتابع: «أحنا شغالين بـ8 كراكات في القناة وهي خاصة بنا، ومش بنكلف الدولة عملة صعبة وبنوفرها للدولة وبنشتغل بنفس الطاقة، وزودنا كراكتين جدد للهيئة وهننجز التوسعة والإنجازات في القناة».

واختتم: «حققنا 6 مليارات و363 مليون دولار في عام 2021، وجميعهم يتم ضخهم في جزانه الدولة، وفي العام السابق عملنا 5 مليار بزيادة حوالي 16%، وقناة السويس من مصادر القومية الأساسية للدخل القومي المصري والعملة الصعبة، ونتمني أن يزيد العائد لدعم الخزانة المصرية».