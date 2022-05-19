رئيس الوزراء: مصر نجحت فى الإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 08:23 مساءً - أطلق الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بحضور عدد من الوزراء.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر نجحت فى الإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار.

وتابع خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بحضور عدد من الوزراء، أنه جارى إعداد خطة التكيف الوطنية فيما يتعلق بتغير المناخ وخطة مخاطر التغييرات المناخية علي مصر، موضحا فيما يتعلق بجهود خفض الانبعاثات ، إنه تم إعداد خطط حول هذا الأمر.

ولفت ، إلي أن الدولة تستهدف أن تصبح مصر مركز إقليمي للطاقة ، ويتم الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات، مشيرا إلي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تهدف لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة،

وأوضح رئيس الوزراء إنه بالرغم من انبعاثات مصر تمثل 6% من انبعاثات العالم إلا أن مصر من أكثر الدول عرضه للاثار السلبية لتغير المناخ.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة، إضافة إلى تحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية، كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ.