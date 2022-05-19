غرفة السياحة : زيادة عدد السياح العرب خلال الموسم السياحي الصيفي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 08:22 مساءً - قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية، بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه وفقا للمقابلات التي أجرتها شركات السياحة والفنادق المصرية مع شركات السياحة العربية، خلال الملتقى العربي للسياحة والسفر 2022 ATM، الذي عقد في إمارة دبي، خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو الجاري.

وأضاف ثروت، أنّ الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية، خلال الموسم السياحي الصيفي، الذي يبدأ من أول شهر يونيو المقبل وحتى نهاية شهر سبتمبر 2022، ستكون مرتفعة.

وأضاف ثروت أنّ عدد السياح العرب الوافدين لمصر خلال هذا الفترة قد يتجاوز مليوني سائح، شريطة الالتزام بالعديد من المعايير لعل أهمها عدم مبالغة الفنادق في الأسعار، مع العمل على تجويد الخدمة المقدمة للسائح، وإقامة العديد من الفعاليات والأحداث التي تجذب السائح العربي، فضلًا عن تفعيل قرارات مجلس الوزراء بخصوص منح تأشيرة دخول مصر للسياح في مطار الوصول، وهو ما سيرفع عدد سياح دول تونس والمغرب والجزائر القادمين لمصر خلال الصيف.

وأشار إلى أنّه وفقًا لمؤشرات الحجز، فإن سياح المملكة العربية السعودية، والمقيمين بها سيكونون الأكثر وجودا في مصر خلال الصيف، كما أن السياح الليبيين والإماراتيين، سيأتون بأعداد جيدة، مؤكدًا أنّ القطاع السياحي يأمل في أنّ ترتفع أعداد السياح العراقيين والأردنيين والكويتيين، خلال الشهور المقبلة، لا سيما مع صعوبة سفر السياح العرب إلى أوربا حاليا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح رئيس لجنة السياحة العربية في غرفة شركات السياحة، أنّ القاهرة والساحل الشمالي والغردقة وشرم الشيخ، ستكون المدن الأكثر طلبًا للزيارة من قبل السياح العرب خلال الصيف، مشيرًا إلى أنّ نسب الإشغال بفنادق الساحل الشمالي والعلمين خلال تلك الفترة ستصل إلى ما يقرب من 100%.