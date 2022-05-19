ننشر نص الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 (مستند)

جدة - نرمين السيد - وحضر المؤتمر سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من كبار المسئولين، كما حضر إطلاق الاستراتيجية عدد من مسئولى الأمم المتحدة، والسفراء وممثلو البعثات والمنظمات الدولية.

وأعدت الإستراتيجية فى ضوء التقارير العلمية المختلفة تلك الصادرة عن الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ، فيما يتعلق بحجم تأثير تغير المناخ والسيناريوهات المتوقعة، فى إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ Cop 27، فى نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ.

وحصل موقع "دوت الخليج" على نص الاستراتيجية بعد إطلاقها رسميًا كما يلى