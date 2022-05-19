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القاهرة في الخميس 19 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /698842/مستقبل-وطن-يفتح-جميع-مقرات-الحزب-لتسجيل-أرقام-التليفونات-على-البطاقات-التموينية-للمواطنين

أصدر المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان توجيهاته إلى جميع أمناء المراكز بحزب مستقبل وطن أسيوط بفتح جميع مقرات الحزب على مستوى المحافظة لإستقبال المواطنين أصحاب البطاقات التموبنية الذين جاءت لهم رسائل على بون صرف الخبز بإضافة أرقام تليفوناتهم ومساعدتهم فى تسجيل أرقام موبيلاتهم لإستيفاء بيانات الأسرة على البطاقات وذلك تيسيرا عليهم فى إنهاء هذه التحديثات المطلوبة، وذلك إنطلاقا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن وبناءا على توجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام للحزب والنائب الأول لرئيس الحزب.

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وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن وزير التموين الدكتور على المصيلحى أصدر قرارات على خلفية مطالبات للجنة الخطة والموازنة له بالبرلمان بمد فترة إدخال وتسجيل رقم التليفون على البطاقة التموينية حتى ٣٠ يونيو الجارى بدلامن قصرها على ١٥ يوم فقط .

كما قرر فتح موقعى دعم مصر ومصر الرقمية لتسجيل رقم التليفون بدلا من التزاحم أمام مكاتب التموين فى المحافظات . والتنبيه على مديرى مديريات التموين بكون هذه الخدمة مجانية دون تحمل صاحب البطاقة أية رسوم أو مصروفات أو تقديم أى مستندات لبيان ملكية رقم خط التليفون لرب الأسرة وتقديمه فقط الرقم القومى ويقدمه رب الاسرة أو من ينوب عنه . ويستثنى من التسجيل كبار السن ومن ليس لديهم ملكية خط تليفون على أن يقدموا ما يثبت ذلك لمكاتب التموين وتسجيل هذه البيانات .

مستقبل وطن يفتح جميع مقرات الحزب لتسجيل أرقام التليفونات على البطاقات التموينية للمواطنين

وأشار أمين المحافظة ان كل هذه القرارات جاءت كنوع من التيسير من الوزارة على المواطنين والتخفيف عنهم فى تقديم اجراء من اجراءات استحقاق الدعم وهو ما يمكن الدولة من تقديم خدمة لمستحقيها فى كل مكان .على أرض مصر .